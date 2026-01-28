Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare

Gigi Becali nu scapă nicăieri de oamenii sărmani, indiferent că e pe stadion, la Palat sau la biserică. Patronul FCSB a fost surprins de CANCAN.RO chiar în fața lăcașului de cult pe care îl construiește în Pipera, acolo unde apariția sa a fost imediat „mirosită” de nevoiași. De data asta însă, latifundiarul nu a mai fost atât de darnic.

Astăzi, patronul FCSB a ajuns la biserica pe care o construiește în Pipera, îmbrăcat complet în negru, cu fes negru inscripționat cu o cruce roșie și cu un crucifix la gât, grăbit și ușor incognito, dar nu prea, pentru că bolidul său de lux nu prea poate trece neobservat, mai ales de cunoscători.

Doar că, odată cu el, au apărut rapid și „enoriașii de serviciu”. Nevoiașii au înconjurat Rolls-Royce-ul și au făcut coadă la ușa mașinii, cu speranța că nea Gigi va băga mâna adânc în buzunar, ca de obicei. Așteptarea a fost una tensionată și plină de speranță. O femeie scoate chiar și niște documente pentru a-l convinge pe acesta de situația ei.

N-a umblat la buzunare

Surpriza a venit însă la plecare. Deși obișnuit să fie extrem de generos, de data aceasta Becali a plecat fără să dea de pomană nimic. Se pare că nici aura bisericii, nici rugăciunile n-au mai funcționat. Se pare că după înfrângerea usturătoare a FCSB-ului, 1-4 cu CFR Cluj, latifundiarul din Pipera a venit la biserică mai mult cu rugăciunea decât cu pomana.

Cu un an în urmă, aparițiile lui Gigi Becali arătau cu totul diferit

Latifundiarul din Pipera face senzație la fiecare ieșire publică, fie că vorbim de evenimente elegante, unde îl vedem în costume impecabile, la patru ace, sau atunci când lasă la o parte ținutele extravagante și apare în trening și șlapi, cum s-a întâmplat anul trecut, când patronul FCSB a fost surprins de CANCAN.RO, în zona Dorobanți a Capitalei. Deși ținuta era una modestă, Gigi Becali a compensat prin generozitate, scoțând din portofel câteva sute de lei bune, pentru nevoiașii care i-au înconjurat mașina. (Vezi aici imaginile)

