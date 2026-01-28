Acasă » Exclusiv » Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare

Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare

De: Veronica Mavrodin 28/01/2026 | 23:20
Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Gigi Becali nu scapă nicăieri de oamenii sărmani, indiferent că e pe stadion, la Palat sau la biserică. Patronul FCSB a fost surprins de CANCAN.RO chiar în fața lăcașului de cult pe care îl construiește în Pipera, acolo unde apariția sa a fost imediat „mirosită” de nevoiași. De data asta însă, latifundiarul nu a mai fost atât de darnic.

Astăzi, patronul FCSB a ajuns la biserica pe care o construiește în Pipera, îmbrăcat complet în negru, cu fes negru inscripționat cu o cruce roșie și cu un crucifix la gât, grăbit și ușor incognito, dar nu prea, pentru că bolidul său de lux nu prea poate trece neobservat, mai ales de cunoscători.

Doar că, odată cu el, au apărut rapid și „enoriașii de serviciu”. Nevoiașii au înconjurat Rolls-Royce-ul și au făcut coadă la ușa mașinii, cu speranța că nea Gigi va băga mâna adânc în buzunar, ca de obicei. Așteptarea a fost una tensionată și plină de speranță. O femeie scoate chiar și niște documente pentru a-l convinge pe acesta  de situația ei.

N-a umblat la buzunare

Surpriza a venit însă la plecare. Deși obișnuit să fie extrem de generos, de data aceasta Becali a plecat fără să dea de pomană nimic. Se pare că nici aura bisericii, nici rugăciunile n-au mai funcționat. Se pare că după înfrângerea usturătoare a FCSB-ului, 1-4 cu CFR Cluj, latifundiarul din Pipera a venit la biserică mai mult cu rugăciunea decât cu pomana.

Gigi Becali n-a mai scos niciun leu din buzunar

Cu un an în urmă, aparițiile lui Gigi Becali arătau cu totul diferit

Latifundiarul din Pipera face senzație la fiecare ieșire publică, fie că vorbim de evenimente elegante, unde îl vedem în costume impecabile, la patru ace, sau atunci când lasă la o parte ținutele extravagante și apare în trening și șlapi, cum s-a întâmplat anul trecut, când patronul FCSB a fost surprins de CANCAN.RO, în zona Dorobanți a Capitalei. Deși ținuta era una modestă, Gigi Becali a compensat prin generozitate, scoțând din portofel câteva sute de lei bune, pentru nevoiașii care i-au înconjurat mașina. (Vezi aici imaginile)

VEZI ȘI: Fosta asistentă a lui Capatos încearcă să șteargă “urmele” din 2025. Plăcerile costă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!
Exclusiv
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din…
Scandal uriaș între familiile milionarilor români care s-au prăbușit cu elicopterul în munți. 1 miliard de euro despăgubiri!
Exclusiv
Scandal uriaș între familiile milionarilor români care s-au prăbușit cu elicopterul în munți. 1 miliard de euro despăgubiri!
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din ...
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul ...
Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul pleșuv și o poveste mai lungă decât DN1 vineri seara
O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase ...
O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase fără moștenire
Vezi toate știrile
×