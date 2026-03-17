Fiica lui Horia Moculescu, confesiune sfâșietoare după pierderea maestrului! Pe 18 martie ar fi împlinit 89 de ani: “Îl voi iubi până o să închid ochii”

Pe 18 martie ar fi împlinit 89 de ani. Pentru Nidia Moculescu, fiica celebrului compozitor Horia Moculescu, această dată rămâne una încărcată de emoție și amintiri. Artistul, unul dintre cei mai importanți compozitori ai muzicii românești, s-a stins din viață în noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fiica maestrului vorbește despre lunile negre pe care le-a trăit după dispariția acestuia, dar și despre moștenirea de neegalat pe care acesta a lăsat-o publicului.

Artistul s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” din București. În ultimele zile fusese intubat la Terapie Intensivă, pe fondul unor probleme pulmonare care i-au afectat sănătatea în ultimii ani. La câteva luni de la pierderea lui, fiica sa vorbește despre dor, despre amintirile din copilărie și despre felul în care îl simte încă prezent în viața ei.

„Eu pe tata îl voi iubi până o să închid ochii”

Nidia Moculescu a avut întotdeauna o relație extrem de apropiată cu tatăl ei, iar legătura dintre cei doi a fost vizibilă de-a lungul anilor și în aparițiile lor publice. Pentru ea, compozitorul nu a fost doar marele artist cunoscut de o țară întreagă, ci înainte de toate tatăl care i-a fost mereu aproape.

Deși anul acesta își amintește de ziua lui cu mult dor, Nidia spune că data de 18 martie rămâne, în esență, un moment de celebrare a vieții lui.

„18 martie va rămâne un moment de sărbătoare. Tata iubea momentele când i se adunau toți prietenii la un loc”, a declarat Nidia Moculescu pentru CANCAN.RO.

La câteva luni după moartea compozitorului, dorul rămâne prezent.

„Eu pe tata îl voi iubi până o să închid ochii”, spune ea.

Compozitorul, cunoscut de o țară întreagă pentru șlagărele sale, era pentru ea înainte de toate tată.

„Tata era tata. Nu Horia Moculescu. Tata!”, mărturisește Nidia.

Și cea mai importantă lecție pe care aceasta vrea să o păstreze de la tatăl său este aceea a armoniei, a decenței și a demnității.

„Să pun capul pe pernă liniștită”, spune tânăra, întrebată despre cea mai importantă lecție primită de la tatăl său.

Cum face față doliului, după pierderea părintelui său

În perioada grea care a urmat după pierderea lui, Nidia spune că a fost susținută de rude și prieteni, însă chiar și așa, durerea disparițiri părintelui său nu a fost nici măcar estompată.

„Rudele și prietenii! Dorul de el nu o să dispară niciodată”, mărturisește Nidia.

Chiar dacă nu mai este fizic lângă ea, Nidia spune că îl simte în continuare aproape.

„Îl simt aproape zilnic”, spune ea.

Moștenirea lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a lăsat în urmă o carieră impresionantă de peste șase decenii, zeci de șlagăre și colaborări cu unele dintre cele mai mari voci ale muzicii românești. Pentru Nidia, însă, cea mai importantă moștenire este felul în care tatăl ei a reușit să fie mai mult decât un artist. și ăși dorește ca publicul să nu uite ceea ce el a construit întraga sa viață.

„Drept omul care a putut fi și om de televiziune, de radio, compozitor și tata!”, spune ea, despre modul în care își dorește să și-l amintească oamenii.

Întrebată ce i-ar spune dacă ar mai avea ocazia unei singure conversații cu tatăl ei, Nidia a răspuns:

„Că îl iubesc și că îi mulțumesc pentru tot!”

„5 zile în septembrie”, printre ultimele dorințe ale marelui artist

Întrebată ce melodie compusă de tatăl ei îl reprezintă cel mai bine, Nidia Moculescu a răspuns fără ezitare:

„5 zile în septembrie”.

Piesa are o semnificație aparte. Cu puțin timp înainte de a se stinge, Horia Moculescu vorbea despre un proiect care îi era foarte drag: o piesă la care lucra împreună cu Daniel Iordăchioaie, pe care își dorea cu ardoare să o finalizeze.

„Îmi doresc să fiu suficient de inspirat să termin o piesă cu niște versuri splendide ale lui Daniel Iordăchioaie. Jumătate am scris-o și acum sunt într-un moment care cere tensiune în piesă”, spunea artistul despre compoziția intitulată „5 zile în septembrie”.

Melodia nu a apucat să fie lansată oficial, însă există o interpretare emoționantă realizată chiar de compozitor. În timpul unui concert susținut cu câțiva ani în urmă, Horia Moculescu a cântat la pian un fragment din piesă, moment care a fost filmat de un spectator și publicat ulterior pe YouTube.



Versurile vorbesc despre nostalgia unei iubiri și despre fragilitatea timpului:

„De-aș mai avea o dată doar / Cinci zile în septembrie / Când o iubeam și mă iubea / Când o visam și mă visa / Când nu ne trebuiau decât / Cinci zile în septembrie / Dar nu mai sunt, s-au terminat / Toamna pe rând le-a scuturat / Și am plecat înstrăinați / Și amețiți și încurcați / Și de iubire dezbrăcați / Și eu și tu / Și tu și eu / Și am supraviețuit prin toamnă / Tu fără domn, eu fără doamnă / Și printre degete s-au scurs / Cinci zile în septembrie.”

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai apreciați compozitori ai muzicii ușoare românești, autor al unor șlagăre care au marcat generații întregi de ascultători. Pianist, compozitor, realizator de emisiuni radio și televiziune, artistul a avut o carieră de peste șase decenii și a colaborat cu numeroși interpreți cunoscuți din România. Prin stilul său rafinat și prin sensibilitatea compozițiilor sale, Horia Moculescu a rămas o figură importantă a muzicii românești, fiind considerat de mulți unul dintre maeștrii șlagărului românesc.

