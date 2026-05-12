Rock-ul trece prin stomac! La ce restaurant din Captială cinează în seara asta James Hetfield de la Metallica

James Hetfield, solistul trupei Metallica, a ales să-și petreacă seara în București într-un mod cât se poate de relaxat: după o plimbare prin centrul orașului, s-a dus să mănânce împreună cu logodnica sa, Adriana Gillett, și doi membri ai staffului.

Grupul a optat pentru Băcănia Veche, un loc discret din Capitală, preferat de cei care vor liniște și anonimat, mai ales înaintea unui eveniment major. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

James Hetfield, relaxare în Bucureşti înainte de marele show

Plimbarea lor a început în zona Universității, unde Hetfield și Adriana au fost observați mergând lejer, ținându-se de mână, ca un cuplu obișnuit. Amândoi purtau ținute din piele neagră, look-ul lor rock atrăgând imediat atenția trecătorilor.

Un fan a prins curaj și a încercat să se apropie pentru o fotografie, însă Hetfield a refuzat politicos, limitându-se la o strângere de mână și continuându-și drumul fără să lase să se formeze vreo scenă în jurul lor. Trecătorii au rămas cu telefoanele pregătite, dar fără poză, doar cu povestea că „l-au văzut pe Hetfield la Universitate”.

După această plimbare, cei patru s-au îndreptat direct spre cină, alegând Băcănia Veche, local cunoscut în oraş pentru preparatele care l-au făcut celebru, dar şi pentru tehnica unică de slowcooking a chefilor.

CITEŞTE ŞI: James Hetfield de la Metallica, plimbare romantică cu iubita la Universitate. Un fan a încercat să facă o poză cu el, dar a fost refuzat

Ce i-a făcut un fan lui James Hetfield chiar la ieșirea din hotel. Solistul trupei Metallica a reacționat imediat