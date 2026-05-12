Acasă » Știri exclusiv » Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea

Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea

De: Keva Iosif 12/05/2026 | 22:00
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În showbizul românesc, puține cupluri au reușit să păstreze o imagine atât de stabilă ca Andreea și Cabral Ibacka. De câteva luni, însă, cei doi nu au mai ținut cont de aparențe și au lăsat să ”transpire” tot mai multe indicii care prevesteau separarea. Surse CANCAN.RO ne-au declarat că cei doi vor divorța oficial după 15 ani de relație! Motivele? Ar putea fi mai multe… inclusiv colapsul financiar în care aceștia pare că se aflau în ultimii ani.

În timp ce Cabral făcea postări cu subînțeles, Andreea a început să apară mai des singură în postările din social media, iar imaginile de cuplu au devenit tot mai rare. În același timp, detalii precum lipsa verighetelor au fost interpretate inevitabil ca indicii ale unei perioade tensionate.

Până să ajungă în pragul divorțului, ambii au trecut prin schimbări profesionale importante în ultimii ani.  După ce a prezentat două emisiuni la Pro TV, ”Ce spun românii” și ”Săriți de pe fix”, Cabral a ieșit din decorul televiziunii, anul trecut, fără prea multe explicații. Asta în timp ce Andreea încheiase deja colaborarea cu Happy Chanel.

Bază le-a rămas anteprenoriatul, pentru că fiecare avea firme și, interesant de știut, nu s-au amestecat unul în treaba altuia.  Însă nu au avut prea mult fler în afaceri, dovadă că majoritatea s-au închis.

Cabral și Andreea s-au despărțit?
Cabral și Andreea s-au despărțit

Până de curând, August Media SRL era singura firmă activă a Andreei, însă societatea nu a mai raportat venituri din 2023, după ani în care încasa chiar și aproximativ 100.000 de euro anual. Nu întâmplător, vedeta și-a deschis recent o nouă companie, August Studio SRL, prin care își gestionează campaniile de imagine și colaborările din online, zonă în care a devenit tot mai prezentă în ultima perioadă. Pare că Andreea vrea să-și creeze o stabilitate financiară, însă nu același lucru putem spune despre Cabral.

În ciuda acestei aparente presiuni financiare, Cabral a rămas calm și nu a făcut niciun efort vizibil să-și resusciteze firmele care, rând pe rând, au tras obloanele.

Cine este ”colacul de salvare” a lui Cabral

Prima „victimă” a fost KIAI MAGIC SRL, firma de evenimente pe care a închis-o în 2023, după ani întregi de pierderi și rezultate modeste. Singura gură de oxigen a venit în 2021, când compania a bifat venituri de aproximativ 1,5 milioane de lei, însă nici acel moment nu a fost suficient pentru a o salva pe termen lung.

A urmat și NEGRU PRODUCTION SRL, firma sa de producție media cu o vechime de aproape 20 de ani, care a fost trasă pe linie moartă după ce ajunsese să mai producă doar puțin peste 80.000 de lei.

Totuși, apropiații spun că prezentatorul nu ar avea motive reale de panică. În spatele lui există un adevărat „general al finanțelor”: mama sa, Argentina Boldea, absolventă de ASE și fostă figură importantă în sistemul bancar, inclusiv într-o funcție de conducere la Bancorex, celebra bancă a anilor ’90, devalizată!

Recent pensionată, mama lui Cabral i-a rămas extrem de apropiată, iar cei care îi cunosc spun că, la nevoie, prezentatorul are mereu un „colac de salvare” în familie.

„Mama, când am făcut 40 de ani, mi-a zis cu lacrimi în ochi că-i pare rău de două chestii legate de mine. Că se gândește acum că m-a urecheat cam des. I-am zis că avea și de ce. Și că eu nu știu nici acum, după mulți ani, dacă aș ști să fac mai bine decât a făcut ea. Și că n-are rost să se gândească dacă a făcut și chestii mai puțin bune… mai bine se gândește la cât de greu a început viața și cât de multe lucruri a reușit să facă ea, prin puterile ei. Și mi-a mai zis că-i pare rău că n-au fost bani să mă dea la niște școli din alea mai cu moț. Mă mânca limba să-i spun că dacă mă trimitea la școli mai bune… nu eram chiar atât de tembel acum. Dar m-am gândit că-mi livrează vreo două după ceafă… și n-am zis. Dar i-am recunoscut că, probabil, m-ar fi ajutat treaba asta. Și că, din nou, a făcut atât de multe bune, cu toate șansele potrivnice, încât gândurile astea efectiv nu-și au rostul”, a povestit Cabral într-un interviu.

NU RATA: Andreea Ibacka i-a plătit cu aceeaşi monedă! Doamna Cabral a ”evadat” o noapte întreagă la Loft!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins drogat și fără permis
Știri exclusiv
McLaren de 250.000 €, transformat în ”bombă” pe patru roți. A venit nota de plată pentru milionarul prins…
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!
Exclusiv
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute.…
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin
Adevarul
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Click.ro
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit...
ULTIMA ORĂ
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe miercuri, 13 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Comuna din România care se încălzește cu apă geotermală. Proiectul care poate schimba facturile ...
Comuna din România care se încălzește cu apă geotermală. Proiectul care poate schimba facturile localnicilor
Bariera din Pipera s-a blocat și a paralizat traficul! Pietonii au ridicat-o cu mâna ca să poată ...
Bariera din Pipera s-a blocat și a paralizat traficul! Pietonii au ridicat-o cu mâna ca să poată trece
Rock-ul trece prin stomac! La ce restaurant din Captială cinează în seara asta James Hetfield de la ...
Rock-ul trece prin stomac! La ce restaurant din Captială cinează în seara asta James Hetfield de la Metallica
Ce i-a făcut un fan lui James Hetfield chiar la ieșirea din hotel. Solistul trupei Metallica a reacționat ...
Ce i-a făcut un fan lui James Hetfield chiar la ieșirea din hotel. Solistul trupei Metallica a reacționat imediat
James Hetfield de la Metallica, plimbare romantică cu iubita la Universitate. Un fan a încercat să ...
James Hetfield de la Metallica, plimbare romantică cu iubita la Universitate. Un fan a încercat să facă o poză cu el, dar a fost refuzat
Vezi toate știrile