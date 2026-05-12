Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment. Prezentatorul de la Pro TV are „spatele asigurat” în divorțul cu Andreea

În showbizul românesc, puține cupluri au reușit să păstreze o imagine atât de stabilă ca Andreea și Cabral Ibacka. De câteva luni, însă, cei doi nu au mai ținut cont de aparențe și au lăsat să ”transpire” tot mai multe indicii care prevesteau separarea. Surse CANCAN.RO ne-au declarat că cei doi vor divorța oficial după 15 ani de relație! Motivele? Ar putea fi mai multe… inclusiv colapsul financiar în care aceștia pare că se aflau în ultimii ani.

În timp ce Cabral făcea postări cu subînțeles, Andreea a început să apară mai des singură în postările din social media, iar imaginile de cuplu au devenit tot mai rare. În același timp, detalii precum lipsa verighetelor au fost interpretate inevitabil ca indicii ale unei perioade tensionate.

Până să ajungă în pragul divorțului, ambii au trecut prin schimbări profesionale importante în ultimii ani. După ce a prezentat două emisiuni la Pro TV, ”Ce spun românii” și ”Săriți de pe fix”, Cabral a ieșit din decorul televiziunii, anul trecut, fără prea multe explicații. Asta în timp ce Andreea încheiase deja colaborarea cu Happy Chanel.

Bază le-a rămas anteprenoriatul, pentru că fiecare avea firme și, interesant de știut, nu s-au amestecat unul în treaba altuia. Însă nu au avut prea mult fler în afaceri, dovadă că majoritatea s-au închis.

Până de curând, August Media SRL era singura firmă activă a Andreei, însă societatea nu a mai raportat venituri din 2023, după ani în care încasa chiar și aproximativ 100.000 de euro anual. Nu întâmplător, vedeta și-a deschis recent o nouă companie, August Studio SRL, prin care își gestionează campaniile de imagine și colaborările din online, zonă în care a devenit tot mai prezentă în ultima perioadă. Pare că Andreea vrea să-și creeze o stabilitate financiară, însă nu același lucru putem spune despre Cabral.

În ciuda acestei aparente presiuni financiare, Cabral a rămas calm și nu a făcut niciun efort vizibil să-și resusciteze firmele care, rând pe rând, au tras obloanele.

Cine este ”colacul de salvare” a lui Cabral

Prima „victimă” a fost KIAI MAGIC SRL, firma de evenimente pe care a închis-o în 2023, după ani întregi de pierderi și rezultate modeste. Singura gură de oxigen a venit în 2021, când compania a bifat venituri de aproximativ 1,5 milioane de lei, însă nici acel moment nu a fost suficient pentru a o salva pe termen lung.

A urmat și NEGRU PRODUCTION SRL, firma sa de producție media cu o vechime de aproape 20 de ani, care a fost trasă pe linie moartă după ce ajunsese să mai producă doar puțin peste 80.000 de lei.

Totuși, apropiații spun că prezentatorul nu ar avea motive reale de panică. În spatele lui există un adevărat „general al finanțelor”: mama sa, Argentina Boldea, absolventă de ASE și fostă figură importantă în sistemul bancar, inclusiv într-o funcție de conducere la Bancorex, celebra bancă a anilor ’90, devalizată!

Recent pensionată, mama lui Cabral i-a rămas extrem de apropiată, iar cei care îi cunosc spun că, la nevoie, prezentatorul are mereu un „colac de salvare” în familie.

„Mama, când am făcut 40 de ani, mi-a zis cu lacrimi în ochi că-i pare rău de două chestii legate de mine. Că se gândește acum că m-a urecheat cam des. I-am zis că avea și de ce. Și că eu nu știu nici acum, după mulți ani, dacă aș ști să fac mai bine decât a făcut ea. Și că n-are rost să se gândească dacă a făcut și chestii mai puțin bune… mai bine se gândește la cât de greu a început viața și cât de multe lucruri a reușit să facă ea, prin puterile ei. Și mi-a mai zis că-i pare rău că n-au fost bani să mă dea la niște școli din alea mai cu moț. Mă mânca limba să-i spun că dacă mă trimitea la școli mai bune… nu eram chiar atât de tembel acum. Dar m-am gândit că-mi livrează vreo două după ceafă… și n-am zis. Dar i-am recunoscut că, probabil, m-ar fi ajutat treaba asta. Și că, din nou, a făcut atât de multe bune, cu toate șansele potrivnice, încât gândurile astea efectiv nu-și au rostul”, a povestit Cabral într-un interviu.

NU RATA: Andreea Ibacka i-a plătit cu aceeaşi monedă! Doamna Cabral a ”evadat” o noapte întreagă la Loft!