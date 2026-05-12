EX-ul Roxanei Vașniuc nu și-a mai putut stăpâni gelozia și a cedat nervos. Schimbul de priviri care a aprins scandalul la petrecerea finului lui Alex Bodi

Revenim cu episodul trei din scandalul momentului! După ce v-am dezvăluit haosul care s-a declanșat la ziua de naștere a finului lui Alex Bodi, după ce fostul soț al Roxanei Vașniuc, Ionuț Lorin, și Bogdan Ionescu, alias Syda s-au luat la bătaie, acum am aflat noi detalii despre episodul halucinant, dar și despre motivul care a stat la baza altercației. CANCAN.RO are detalii de ultim moment.

După scandalul de la ziua finului lui Alex Bodi, unde Ionuț Lorin a reușit performanța de a transforma o petrecere exclusivistă într-un episod în care s-au aruncat pumni și s-au spart pahare, am aflat noi detalii surprinzătoare. Așa cum v-am dezvăluit, bărbatul, recent despărțit de Roxana Vașniuc, pare că traversează o perioadă bulversantă. Bărbatul nu a stat să proceseze prea bine ce s-a întâmplat între el și fosta parteneră, ci a sărit într-o altă relație cu o mondenă de la noi. Ionuț s-a afișat la petrecerea finului lui Bodi cu nimeni alta decât Ella Tina. Așa cum vă spuneam, tânăra este cea care i-a lins rănile lui Ionuț atât după altercația cu Syda, cât și după divorțul de Roxana. Dar asta nu este tot. Iată ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de conflict.

Fostul soț al Roxanei Vașnuic ar fi fost gelos pe Bogdan Ionescu

Așa cum vă spuneam, la ziua de naștere a finului lui Alex Bodi, chiar în timpul unui moment artistic susținut de Adrian Minune, a avut loc un incident violent între Ionuț Lorin, fostul Roxanei Vașniuc, și Bogdan Ionescu (Syda). Cu puțin timp înainte de disputa violentă, sursele CANCAN.RO au aflat că Bogdan Ionescu ar fi avut un schimb de priviri cu Ella Tina. De menționat este faptul că cei doi se cunosc de mai multă vreme, aspect pe care fostul soț al Roxanei Vașniuc nu îl cunoștea. Deranjat de atitudinea celor doi, acesta ar fi agitat apele și de acolo până la scandalul despre care v-am povestit deja pe larg aici, nu a mai fost decât un pas.

Comportamentul lui Ionuț Lorin i-a surprins pe mulți dintre cei care îl cunosc, mai ales că, până recent, era perceput ca fiind mult mai rezervat în aparițiile publice. Mai mult, sursele spun că Ella Tina ar fi încercat să calmeze spiritele și să-i explice bărbatului că nu e nimic între ea și Syda și că ar fi prieteni doar, însă acesta nu ar fi înțeles. Ar fi continuat scandalul inclusiv după ce disputa cu Bogdan Ionescu s-a încheiat, reproșându-i Ellei felul în care aceasta s-a comportat.

Acum, nu putem să nu ne întrebăm cum de l-a lovit așa gelozia pe bărbat după doar puțin timp de când s-a afișat cu Ella?! Așa mare să fie dragostea sau e altceva la mijloc?! Nu se știe sigur, însă cert este că după separarea de Roxana Vașniuc, viața lui s-a schimbat radical. Tot mai prezent pe la petreceri mondene, Ionuț pare că traversează o perioadă agitată. Rămâne de văzut dacă Ella Tina va reuși să-l calmeze și să-i ofere o viață liniștită, așa cum acesta și-ar dori, sau dimpotrivă, va decide să abandoneze corabia înainte ca lucrurile să devină și mai complicate.

CITEȘTE ȘI: Fostul Roxanei Vașniuc, derapaj la petrecerea finului lui Alex Bodi. Primele declarații ale lui Syda, după ce i-a aplicat o „corecție”

ACCESEAZĂ ȘI: Cine este bruneta care l-a „pansat” pe EX-ul Roxanei Vașniuc după scandalul de la party. A ieșit „șifonat” din conflict, dar a primit îngrijiri speciale