Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor

În spatele fiecărui rating TV din România există un sistem despre care publicul știe foarte puțin. Dan Capatos a explicat în direct cum funcționează un people meter și de ce influențează întreaga industrie media. Dispozitivul care măsoară audiența este instalat în casele unor familii selectate prin studii sociologice. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Dan Capatos a explicat că people meter este mai mult decât un simplu aparat de măsurare a audienței. El spune că întregul sistem influențează miliarde de euro din piața de publicitate. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este un dispozitiv care se atașează pe baza unui studiu sociologic și măsoară audiența. Ce mi se pare fabulos este că nu numai industria TV se ghidează după cifrele alea, ci întreaga industrie de publicitate. Pe ce trebuie să te bazezi? Asta este acceptată de întreaga industrie de publicitate.”

Prezentatorul a declarat că nu există alternative la acest sistem de măsurare. Toate televiziunile mari și agențiile de publicitate acceptă aceleași date.

„Este un sistem unic de măsurătoare. Nu există concurență, nu există nimic aici. Toată industria media și de publicitate, care însumează aproximativ un miliard de euro, se bazează pe aceste cifre.”

Capatos a explicat cum este folosit dispozitivul în viața de zi cu zi a familiilor selectate. Fiecare membru trebuie să fie atent și să semnaleze prezența sau absența din cameră.

„Aparatul este atașat la televizor și îl simte automat pe ce canal te uiți, dar tu trebuie să apeși pe telecomandă cine stă în cameră. De exemplu, dacă pleci la baie, apeși că ai plecat. Când te întorci, apeși că te-ai întors. Ei știu în fiecare minut cine se uită și câți oameni sunt în cameră. Se face un eșantion reprezentativ din toate punctele de vedere: urban, rural, studii, venituri, educație. De asta m-am mirat și eu când am văzut profilul publicului meu, care era majoritar cu studii superioare și venituri medii și mari. Toată industria de publicitate acceptă cifrele astea. Nu am auzit de niciun sistem paralel care să funcționeze la același nivel.”

