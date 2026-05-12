Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de corcodușe

În ultima perioadă, prețurile fructelor de sezon au devenit un subiect intens discutat atât pe rețelele sociale, cât și în piețele din România. Dacă până nu demult cireșele erau considerate un adevărat lux, acum atenția s-a mutat asupra corcodușelor, care au ajuns să coste surprinzător de mult. Curioasă să vadă cu ochii ei situația, Amalia Enache a mers în Piața Obor pentru a verifica prețurile.

Vedeta de la PRO TV a descoperit că un kilogram de corcodușe verzi se vinde cu aproximativ 80 de lei, în timp ce cireșele de mai au ajuns la un preț mult mai accesibil, de circa 20 de lei kilogramul. Surprinsă de diferența uriașă, Amalia Enache a glumit pe seama fenomenului și a sugerat că popularitatea corcodușelor ar avea legătură cu trendurile apărute pe TikTok.

În cele din urmă, prezentatoarea a ales să cumpere cireșe, considerând că acestea au devenit mai avantajoase la preț. Postarea ei de pe Facebook a atras rapid reacții din partea urmăritorilor și chiar a colegilor din televiziune. Andreea Marinescu a comentat că aceste corcodușe au un gust asemănător prunelor verzi și sunt apreciate tocmai pentru aroma lor ușor acrișoară.

„Totuși, azi am văzut corcodușe verzi la 80 de lei kilogramul în Obor, dar am luat cireșe de mai cu 20 de lei. Aveți vreo explicație? P.S.: M-am dumirit! Cică e trend pe TikTok. Corcodușe trend”, a scris Amalia Enache pe Facebook. „Exact despre ele vorbeam și eu cu mama acum vreo săptămână. Azi însă zicea cineva că mănâncă de ceva vreme corcodușe din astea și că sunt mai degrabă ca niște prune verzi, așa, aromate”, a fost comentariul lăsat de Andreea Marinescu, prezentatoare la știrile PRO TV. „Eu cred că și ale noastre cresc așa. E etapa aceea fix înainte să fie coapte bine și prea dulci”, i-a răspuns Amalia Enache colegei sale.

CITEȘTE ȘI: Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 7.49 lei

Cât costă o bere la o terasă din Balchik. Scumpiri pe litoralul bulgăresc în 2026