Boxeurul celebru și partenera lui de la Insula Iubirii trăiesc emoții uriașe înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil

Molly-Mae Hague și Tommy Fury se pregătesc pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil, însă au ales să păstreze un detaliu important doar pentru familie. Potrivit Manchester Evening News, influencerița britanică a recunoscut că filmase deja un videoclip special pentru dezvăluirea sexului bebelușului, însă în cele din urmă a decis să nu îl mai publice.

Povestea de iubire care a început la „Love Island”

Molly-Mae Hague, 26 de ani, și Tommy Fury, 27 de ani, formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din Marea Britanie încă din 2019, când s-au întâlnit în emisiunea „Love Island UK”. Relația lor a trecut și prin momente dificile, iar fanii au fost surprinși în 2024, când cei doi s-au despărțit pentru scurt timp, înainte de a se împăca câteva luni mai târziu.

Tommy Fury este cunoscut pentru cariera sa în box și pentru aparițiile televizate sau activitatea intensă din social media. Născut pe 7 mai 1999, în Manchester, Tommy provine dintr-o familie celebră în lumea boxului. Tatăl său, John Fury, este fost boxer și antrenor, iar fratele său vitreg este celebrul campion mondial Tyson Fury.

Popularitatea lui Tommy a explodat după participarea la „Love Island”, unde relația cu Molly-Mae a devenit rapid una dintre cele mai urmărite din show. După emisiune, cei doi și-au continuat povestea de iubire și au devenit un adevărat fenomen mediatic în Marea Britanie.

Tommy Fury, neînvins în ring și tot mai popular

Deși mulți îl asociază cu televiziunea și viața mondenă, Tommy Fury și-a construit în paralel o carieră solidă în boxul profesionist. Sportivul a rămas neînvins în ring și a devenit cunoscut la nivel mondial mai ales după meciurile disputate împotriva influencerilor deveniți boxeri.

Cel mai mediatizat duel al său a fost cel cu Jake Paul, pe care l-a învins în februarie 2023, într-un meci urmărit de milioane de oameni.

Între timp, Tommy și Molly-Mae și-au construit și viața de familie. Cei doi au deja o fetiță, Bambi, născută în 2023, iar acum se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară.

Anunțul noii sarcini a fost făcut printr-un videoclip emoționant alb-negru, în care micuța Bambi apărea purtând un pulover cu mesajul: „Voi fi sora cea mare!”

La scurt timp după publicarea imaginilor, Molly-Mae a dezvăluit că era deja însărcinată în șase luni.

Molly-Mae Hague și Tommy Fury vor mai avea un copil

În cel mai recent vlog postat pe YouTube, Molly-Mae a povestit că ea și Tommy pregătiseră deja un videoclip complet pentru „gender reveal”, însă au decis să păstreze misterul până la naștere. Vedeta a împărtășit:

„Bebelușul vine în câteva săptămâni și trebuie să îmi pregătesc geanta pentru maternitate. Tot ce ține de copil ar trăda imediat sexul lui și, pentru că am păstrat secretul până acum, cred că îl vom păstra până la final.”

Influencerița a explicat că filmarea fusese realizată împreună cu Bambi și includea un balon special pentru dezvăluirea sexului copilului.

„Avem un videoclip întreg de gender reveal. L-am făcut cu un balon și cu Bambi. Voiam să îl postez, dar pur și simplu nu am mai făcut-o. Apoi a devenit amuzant să văd cum toată lumea încearcă să ghicească.”

Molly-Mae vorbește deschis despre anxietatea dinaintea nașterii

Vedeta a mărturisit și că apropierea momentului nașterii îi provoacă emoții puternice și chiar anxietate. Pregătirea bagajului pentru maternitate a făcut-o să realizeze că urmează să retrăiască o perioadă dificilă din viața ei:

„Mă face să mă simt puțin neliniștită.”

Molly-Mae a recunoscut că experiența de după nașterea lui Bambi a fost una complicată și că multe dintre amintirile acelei perioade au rămas asociate cu stres și nesiguranță.

„Cred că acea etapă din viața mea a fost destul de traumatică și simt că am blocat multe amintiri. În ultimele zile am început să devin anxioasă pentru că realizez că urmează să trec din nou prin acel moment.”

Influencerița a mai spus că, uneori, simte că încă nu știe cum să aibă grijă de un nou-născut, în ciuda experienței ca mamă, motiv pentru care încearcă să gestioneze cât mai atent emoțiile din ultimele săptămâni de sarcină.

