Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Este însărcinată! Celebra actriță de la Hollywood și soțul ei vor deveni părinți pentru prima oară

Este însărcinată! Celebra actriță de la Hollywood și soțul ei vor deveni părinți pentru prima oară

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 00:30
Este însărcinată! Celebra actriță de la Hollywood și soțul ei vor deveni părinți pentru prima oară
Sarah Ramos este însărcinată! Sursa foto: Instagram

Actrița de la Hollywood, Sarah Ramos, a făcut marele anunț pe Instagram! Vedeta și soțul ei, Matt Spicer, așteaptă primul lor copil și sunt în al nouălea cer. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Fanii actriței din serialul „Parenthood” au primit vestea cea bună pe rețelele sociale, unde actrița a publicat și câteva imagini din timpul petrecerii de baby-shower.

Sarah Ramos este însărcinată cu primul copil

Actrița în vârstă de 34 de ani le-a dat fanilor vestea care lor le-a făcut viața și mai frumoasă. Aceasta a publicat primele imagini cu burtica de gravidă pe contul ei de Instagram. În una din imagini, Sarah Ramos apare ținând în brațe și un câine.

„Surpriză! Dacă nu sunteți surprinși că sunt însărcinată, măcar prefaceți-vă! Nu am nicio fotografie bună cu tatăl copilului meu lol, doar o mulțime cu invitații speciali de la petrecere: cățeii @thelabellefoundation disponibili pentru adopție!”, a scris Sarah într-o postare pe Instagram, pe data de 5 mai.

Matt Spicer va fi tătic

Actrița din Chicago Med nu a publicat imagini cu soțul ei când a făcut marele anunț. Cu toate acestea, Matt Spicer este în extaz!

Sarah Ramos și-a etalat burtica de gravidă într-o ținută lejeră, o bluză crem scurtă, care le-a permis invitaților să îi admire baby bump-ul.

Potrivit imaginilor publicate, viitorul copil al celor două vedete are și o poreclă. Pe tortul decorat cu bomboane colorate de la petrecere, actrița din „The Bear” a ales să scrie „Baby Spice”, o referire amuzantă la numele de familie al soțului său.

Sarah Ramos și-a poreclit copilul „Baby Spice”. Sursa foto: Instagram
Sarah Ramos și-a poreclit copilul „Baby Spice”. Sursa foto: Instagram

Sarah Ramos, felicitată de multe vedete

Anunțul actriței a fost întâmpinat cu mii de inimioare și zeci de comentarii de la fanii ei. Printre cei care au ales să o felicite s-au numărat și alte vedete de la Hollywood.

Elle Fanning a scris: „Felicitări!!!!!”

Fostul ei coleg din Midnight, Texas, François Arnaud, a comentat cu un emoji cu ochi în formă de inimă.

Mae Whitman, colega ei din Parenthood, a reacționat la veste: „Weeeeee, felicitări, budge!”

Când s-au căsătorit Sarah Ramos și Matt Spicer

Cele două vedete s-au căsătorit în 2020, în Las Vegas. Anunțul a fost făcut de actriță pe contul ei de Instagram, unde a publicat mai multe imagini de la nunta lor. În imagini, Sarah a fost condusă la altar de un imitator al lui Elvis Presley, apoi soții au plecat de la eveniment într-o mașină decapotabilă.

„Dragostea este un lucru sălbatic”, a scris Sarah în descrierea postării.

CITEȘTE ȘI:

Actrița Rebel Wilson, mamă pentru a doua oară! Ce nume delicat a ales pentru fiica ei

Cameron Diaz a născut al treilea copil. Cum se numește bebelușul și de unde s-au inspirat părinții când l-au ales?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Showbiz internațional
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Showbiz internațional
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de…
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Dramă cumplită la Constanța! Ce au descoperit polițiștii după apelul primit în miez de noapte
Dramă cumplită la Constanța! Ce au descoperit polițiștii după apelul primit în miez de noapte
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această ...
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, ...
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Vezi toate știrile