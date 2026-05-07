Este însărcinată! Celebra actriță de la Hollywood și soțul ei vor deveni părinți pentru prima oară

Actrița de la Hollywood, Sarah Ramos, a făcut marele anunț pe Instagram! Vedeta și soțul ei, Matt Spicer, așteaptă primul lor copil și sunt în al nouălea cer. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Fanii actriței din serialul „Parenthood” au primit vestea cea bună pe rețelele sociale, unde actrița a publicat și câteva imagini din timpul petrecerii de baby-shower.

Sarah Ramos este însărcinată cu primul copil

Actrița în vârstă de 34 de ani le-a dat fanilor vestea care lor le-a făcut viața și mai frumoasă. Aceasta a publicat primele imagini cu burtica de gravidă pe contul ei de Instagram. În una din imagini, Sarah Ramos apare ținând în brațe și un câine.

„Surpriză! Dacă nu sunteți surprinși că sunt însărcinată, măcar prefaceți-vă! Nu am nicio fotografie bună cu tatăl copilului meu lol, doar o mulțime cu invitații speciali de la petrecere: cățeii @thelabellefoundation disponibili pentru adopție!”, a scris Sarah într-o postare pe Instagram, pe data de 5 mai.

Matt Spicer va fi tătic

Actrița din Chicago Med nu a publicat imagini cu soțul ei când a făcut marele anunț. Cu toate acestea, Matt Spicer este în extaz!

Sarah Ramos și-a etalat burtica de gravidă într-o ținută lejeră, o bluză crem scurtă, care le-a permis invitaților să îi admire baby bump-ul.

Potrivit imaginilor publicate, viitorul copil al celor două vedete are și o poreclă. Pe tortul decorat cu bomboane colorate de la petrecere, actrița din „The Bear” a ales să scrie „Baby Spice”, o referire amuzantă la numele de familie al soțului său.

Sarah Ramos, felicitată de multe vedete

Anunțul actriței a fost întâmpinat cu mii de inimioare și zeci de comentarii de la fanii ei. Printre cei care au ales să o felicite s-au numărat și alte vedete de la Hollywood.

Elle Fanning a scris: „Felicitări!!!!!” Fostul ei coleg din Midnight, Texas, François Arnaud, a comentat cu un emoji cu ochi în formă de inimă. Mae Whitman, colega ei din Parenthood, a reacționat la veste: „Weeeeee, felicitări, budge!”

Când s-au căsătorit Sarah Ramos și Matt Spicer

Cele două vedete s-au căsătorit în 2020, în Las Vegas. Anunțul a fost făcut de actriță pe contul ei de Instagram, unde a publicat mai multe imagini de la nunta lor. În imagini, Sarah a fost condusă la altar de un imitator al lui Elvis Presley, apoi soții au plecat de la eveniment într-o mașină decapotabilă.

„Dragostea este un lucru sălbatic”, a scris Sarah în descrierea postării.

