Meghan Markle a publicat imagini rare cu Archie și Lilibet. Fiul prințului Harry a împlinit 7 ani

Meghan Markle a marcat aniversarea fiului său, prințul Archie, printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale, în care a publicat fotografii rare cu cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 7 ani a lui Archie, Meghan a distribuit imagini nemaivăzute până acum, inclusiv o fotografie realizată la scurt timp după nașterea băiatului, în care acesta apare în brațele prințului Harry, potrivit PEOPLE.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Archie, cel mai mare copil al lui Meghan și al prințului Harry, s-a născut în mai 2019, iar mai târziu, în 2021, a venit pe lume fiica lor, prințesa Lilibet, acum în vârstă de 4 ani.

„7 ani mai târziu… la mulți ani băiatului nostru dulce”, a fost mesajul lui Meghan, care conținea două fotografii care surprindeau momente din viața lui Archie.

O imagine nemaivăzută până acum îl arată pe Harry ținându-l în brațe pe nou-născutul Archie pe canapea, în timp ce bebelușul doarme liniștit pe pieptul său, învelit într-o pătură.

O a doua fotografie, realizată mai recent, îi surprinde pe Archie și Lilibet mergând unul lângă celălalt pe o plajă din apropierea casei lor din Montecito.

Meghan și Harry nu postează prea des imagini cu copiii lor

De când s-au retras din rolurile lor regale în 2020, Meghan, în vârstă de 44 de ani, și Harry, 41 de ani, își cresc copiii în Montecito, California, încercând să construiască ceea ce ducesa a descris drept un sentiment de „normalitate” pentru familia lor.

„Odată ce ajungi să ne cunoști, cred că îți dorești pentru noi aceeași normalitate pe care o au alți părinți și copiii lor”, a declarat anterior Meghan pentru PEOPLE, vorbind despre viața pe care și-au construit-o în California.

O sursă apropiată familiei a declarat că cei doi părinți încearcă să le ofere copiilor libertatea de a-și dezvolta propriile personalități.

„Le oferă spațiu să fie ei înșiși și să își dezvolte personalitățile diferite. După ce a crescut atât de expus publicului, acest lucru este foarte important pentru Harry”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

