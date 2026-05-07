Acasă » Știri » Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”

Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”

De: Daniel Matei 07/05/2026 | 22:50
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Sursa foto: Profimedia

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, industria hotelieră din Statele Unite spune că impactul economic așteptat întârzie să se materializeze, iar în unele orașe gazdă cererea este comparabilă cu o vară obișnuită.

Potrivit unei analize citate de Forbes, aproape 80% dintre hotelierii din cele 11 orașe americane gazdă susțin că rezervările sunt sub nivelul prognozat inițial, unii descriind turneul drept un posibil „non-eveniment” din punct de vedere turistic.

Aproape 80% dintre hotelierii din cele 11 orașe gazdă ale Cupei Mondiale spun că rezervările sunt sub nivelul prognozelor inițiale, unii descriind turneul drept un „non-eveniment”, potrivit unui sondaj realizat de American Hotel & Lodging Association (AHLA) în rândul membrilor săi, publicat luni.

Doar un sfert dintre respondenții AHLA „observă o creștere semnificativă a cererii”, în special în piețele cu o cerere de bază puternică pentru turism de agrement sau în zonele unde sunt amplasate taberele de bază ale echipelor.

Marile zone metropolitane din SUA care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale vor „genera o anumită creștere a PIB-ului în această vară”, concentrată în sectoarele de turism și ospitalitate, însă aceasta „nu va avea un impact semnificativ” asupra locurilor de muncă și a câștigurilor economice generale din acest an, potrivit unui raport publicat săptămâna trecută de Oxford Economics.

Organizatorii se așteptau ca evenimentul să aibă un impact economic semnificativ

FIFA a prezentat turneul drept un eveniment capabil să genereze un impact economic uriaș, comparabil cu „104 Super Bowl-uri”, însă reprezentanți ai industriei spun că aceste estimări nu se confirmă în practică.

În unele piețe-cheie, inclusiv New York, Philadelphia și San Francisco, hotelierii nu au observat până acum o creștere semnificativă a cererii, iar rezervările sunt apropiate sau chiar sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Chiar dacă anumite orașe ar putea înregistra creșteri punctuale în sectorul ospitalității, experții avertizează că efectul general asupra economiei SUA va fi modest.

Un raport citat de Forbes arată că impactul asupra ocupării și creșterii economice la nivel național ar putea fi redus, în ciuda dimensiunii turneului desfășurat în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic.

Printre factorii care limitează impactul economic se numără scăderea cererii internaționale, dificultățile legate de vize și costurile ridicate de călătorie. Mulți operatori din turism spun că lipsa vizitatorilor străini ar putea reduce semnificativ veniturile așteptate.

În plus, unele date de rezervări arată că interesul din Europa și Asia pentru călătoriile în SUA în perioada turneului este mai slab decât în anii precedenți.

CITEȘTE ȘI:

Bodyguardul lui Messi, vedetă în online! Cum a ajuns Yassine Cheuko celebru peste noapte

Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Sport
Totul despre turneul de tenis Italian Open 2026. Unde se ține, cât costă biletele și cine participă
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
Sport
Bucuria titlului s-a transformat în lacrimi la Inter Milan! Clubul și-a pierdut una dintre marile legende
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această ...
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, ...
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile ...
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Specialiștii avertizează că un mare oraș din SUA trebuie evacuat cât mai repede. Care este motivul
Vezi toate știrile