Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”

Cu mai puțin de o lună înainte de startul Cupei Mondiale din 2026, industria hotelieră din Statele Unite spune că impactul economic așteptat întârzie să se materializeze, iar în unele orașe gazdă cererea este comparabilă cu o vară obișnuită.

Potrivit unei analize citate de Forbes, aproape 80% dintre hotelierii din cele 11 orașe americane gazdă susțin că rezervările sunt sub nivelul prognozat inițial, unii descriind turneul drept un posibil „non-eveniment” din punct de vedere turistic.

Aproape 80% dintre hotelierii din cele 11 orașe gazdă ale Cupei Mondiale spun că rezervările sunt sub nivelul prognozelor inițiale, unii descriind turneul drept un „non-eveniment”, potrivit unui sondaj realizat de American Hotel & Lodging Association (AHLA) în rândul membrilor săi, publicat luni.

Doar un sfert dintre respondenții AHLA „observă o creștere semnificativă a cererii”, în special în piețele cu o cerere de bază puternică pentru turism de agrement sau în zonele unde sunt amplasate taberele de bază ale echipelor.

Marile zone metropolitane din SUA care găzduiesc meciuri ale Cupei Mondiale vor „genera o anumită creștere a PIB-ului în această vară”, concentrată în sectoarele de turism și ospitalitate, însă aceasta „nu va avea un impact semnificativ” asupra locurilor de muncă și a câștigurilor economice generale din acest an, potrivit unui raport publicat săptămâna trecută de Oxford Economics.

Organizatorii se așteptau ca evenimentul să aibă un impact economic semnificativ

FIFA a prezentat turneul drept un eveniment capabil să genereze un impact economic uriaș, comparabil cu „104 Super Bowl-uri”, însă reprezentanți ai industriei spun că aceste estimări nu se confirmă în practică.

În unele piețe-cheie, inclusiv New York, Philadelphia și San Francisco, hotelierii nu au observat până acum o creștere semnificativă a cererii, iar rezervările sunt apropiate sau chiar sub nivelurile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Chiar dacă anumite orașe ar putea înregistra creșteri punctuale în sectorul ospitalității, experții avertizează că efectul general asupra economiei SUA va fi modest.

Un raport citat de Forbes arată că impactul asupra ocupării și creșterii economice la nivel național ar putea fi redus, în ciuda dimensiunii turneului desfășurat în 16 orașe din SUA, Canada și Mexic.

Printre factorii care limitează impactul economic se numără scăderea cererii internaționale, dificultățile legate de vize și costurile ridicate de călătorie. Mulți operatori din turism spun că lipsa vizitatorilor străini ar putea reduce semnificativ veniturile așteptate.

În plus, unele date de rezervări arată că interesul din Europa și Asia pentru călătoriile în SUA în perioada turneului este mai slab decât în anii precedenți.

CITEȘTE ȘI:

Bodyguardul lui Messi, vedetă în online! Cum a ajuns Yassine Cheuko celebru peste noapte

Starul Olandei ratează Cupa Mondială! Mijlocașul lui Tottenham s-a accidentat în timpul unui meci