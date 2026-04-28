Bodyguardul lui Messi, vedetă în online! Cum a ajuns Yassine Cheuko celebru peste noapte

De: David Ioan 28/04/2026 | 14:38
Bodyguardul lui Lionel Messi, Yassine Cheuko, a atras din nou atenția publicului după o intervenție rapidă la unul dintre meciurile fotbalistului. Fost agent militar, acesta a demonstrat încă o dată că nu permite nimănui să se apropie prea mult de sportiv.

Cheuko a devenit viral după ce a sprintat în câteva secunde spre Messi, în momentul în care un fan a pătruns pe teren și s-a îndreptat direct către jucător. Incidentul, surprins la finalul lui 2024 – începutul lui 2025, a circulat intens pe rețelele sociale.

După victoria lui Inter Miami în fața echipei Toronto, un suporter a fost filmat în timp ce alerga spre Messi, intrând pe teren sub privirile vigilente ale bodyguardului. Yassine Cheuko a ajuns imediat lângă cei doi, deși fanul se afla deja aproape de fotbalist. Messi i-a permis totuși tânărului să facă o fotografie, înainte ca acesta să fie escortat înapoi spre tribune.

Popularitatea bodyguardului a crescut considerabil după aceste imagini, considerate dovada faptului că Messi beneficiază de protecție constantă. Filmările ar proveni din perioada finalului de an 2024 – începutul lui 2025. Cheuko continuă să facă parte din echipa de securitate a fotbalistului, însă în prezent acționează mai mult din umbră.

Yassine Cheuko s-a născut la Paris, având mamă franțuzoaică și tată marocan. A practicat arte marțiale încă din copilărie, iar în spațiul public circulă informații potrivit cărora ar fi participat la misiuni militare în Irak și Afganistan.

Acesta se ocupă și de siguranța familiei lui Messi, deși rolul său este în prezent mai discret. A devenit cunoscut pentru modul în care a intervenit de fiecare dată când fanii au încercat să se apropie prea mult de fotbalist. Cei doi s-ar fi cunoscut între 2021 și 2023.

