Memiș Selciuc a fost condus pe ultimul drum. Sute de oameni au fost prezenți la ceremonie

Memiș Selciuc s-a stins din viață la doar 47 de ani. Saxofonistul a urcat pe scenă alături de nume mari din lumea muzicii lătuărești, iar vestea că a murit a întristat fanii și nu numai. Sâmbătă, 13 iunie, bărbatul a fost condus pe ultimul drum și sute de oameni au fost prezenți la ceremonie, pentru a-și lua rămas bun.

Memiș Selciuc a fost unul dintre cei mai cunoscuți saxofoniști din țara noastră. El s-a stins din viață la numai 47 de ani. Printre artiștii cu care a colaborat de-a lungul carierei se numără Florin Salam, Adrian Minune, Sorinel Puștiu, Costel Biju și Marius Babanu. Acum, el a fost condus pe ultimul drum, iar familia și apropiații au fost prezenți în număr foarte mare.

Memiș Selciuc a fost condus pe ultimul drum

Saxofonistul a murit fulgerător. Trupul neînsuflețit a fost dus într-o locație din Constanța, iar sâmbătă, 13 iunie, a fost condus pe ultimul drum. Sute de oameni au fost alături de familia greu încercată în această perioadă. Imaginile publicate în mediul online arată faptul că familia, prietenii și cunoscuții săi i-au călcat pragul casei. Soția lui Memiș Selciuc nu s-a dezlipit de sicriu, fiind îngenunchiată de durere.

În urmă cu două săptămâni, bărbatul a postat pe rețelele de socializare un mesaj neașteptat. El a distribuit un videoclip cu două păsări colorate, iar pe fundal se auzea o piesă impresionantă în limba turcă. Memiș ar fi rămas profund marcat de mesajul pe care persoana l-a postat alături de videoclip. Textul spune că își încredințează copiii lui Dumnezeu, pentru ca aceștia să fie protejați atunci când nu va mai putea fi alături de ei.

Îți încredințez ție copiii mei pe care ți i-am dat în grijă și, oriunde nu îi pot vedea cu ochii mei, îi las în grija Ta. Protejează-i de toți cei răi, de răutate și de boli. Dă-le parte din frumusețile acestei lumi. Fă-i oameni buni și virtuoși. Binecuvântează-ne copiii. Amin, arată mesajul repostat de Memiș Selciuc în urmă cu ceva timp.

Fanii care au observat acest detaliu nu au putut să treacă cu vederea. Ei susțin că saxofonistul și-ar fi prevestit moartea cu două săptămâni înainte de tragedie.

VEZI ȘI: Imagini dureroase de la priveghiul lui Memis Selciuc. Sute de oameni au venit să își ia adio

Tensiuni în lumea muzicală după decesul lui Memis Selciuc. Ce a declanșat conflictul