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Tensiuni în lumea muzicală după decesul lui Memis Selciuc. Ce a declanșat conflictul

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 10:19
Tensiuni în lumea muzicală după decesul lui Memis Selciuc. Ce a declanșat conflictul
Tensiuni în lumea muzicală după decesul lui Memis Selciuc. Ce a declanșat conflictul / Sursa foto: Social media
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Artiștii din România sunt în doliu după dispariția fulgerătoare a saxofonistului Memis Selciuc, un nume cunoscut și respectat în lumea muzicii de petrecere. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet asupra colegilor de breaslă, care au reacționat imediat pe rețelele sociale.

Totuși, în loc ca atenția să rămână exclusiv asupra pierderii artistului, un val de controverse a izbucnit în spațiul public. Mai mulți muzicieni s-au declarat revoltați de un gest petrecut după deces, considerat de aceștia lipsit de respect față de memoria saxofonistului și față de familia îndurerată.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar discuțiile s-au intensificat în mediul online, unde subiectul a împărțit opinia publică. O parte dintre artiști susțin că astfel de momente ar trebui tratate cu discreție și respect. Între timp, alții cer explicații legate de situația apărută.

Memis Selciuc a fost un instrumentist cunoscut și apreciat, iubit atât de publicul larg, cât și de numeroși colegi de breaslă. Din păcate, pe data de 11 iunie, saxofonistul s-a stins din viață în mod subit. Vestea a stârnit un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut și au lucrat alături de el.

Dispariția sa a generat numeroase reacții emoționante în mediul online. Artiștii și apropiații au transmis mesaje de condoleanțe și amintiri legate de momentele petrecute împreună. Printre cei care au postat gânduri de regret se numără Viorica de la Clejani, Raluca Drăgoi și Sorinel Puștiu, toți exprimându-și durerea și aprecierea pentru talentul și cariera saxofonistului.

Tensiuni în mediul online după dispariția fulgerătoare a saxofonistului

Conform informațiilor disponibile până în acest moment, Memis Selciuc s-ar fi stins din viață în urma unui infarct survenit brusc, la scurt timp după ce a susținut un concert. Vestea a luat prin surprindere lumea muzicală. Apropiații susțin că nu existau indicii clare privind probleme grave de sănătate.

Sursa foto: Social media

După confirmarea decesului, în spațiul online ar fi apărut imagini cu artistul întins la podea. Materialul a generat un val de reacții și controverse în rândul colegilor de breaslă. Mulți lăutari au criticat dur publicarea acelor cadre, considerând gestul lipsit de respect și motivat exclusiv de dorința de a atrage atenția și aprecieri pe rețelele sociale.

„Poza cu Selciuc mort, întins pe jos, arată cât de gunoaie sunteți, băi, lăutarii, mai ales ăia de lângă el !( care ați dat drumul la poză). O instrumentală cu el, când era în viață, nu distribuiați! Acum e plin Facebook-ul cu el, care mai de care să faceți mai multe like-uri. Îl încălzește cu ceva?!

Nu vă este rușine! Familia poate nici nu a apucat să afle că a murit, dar e deja distribuită masiv poza cu el mort, întins pe jos!”, a scris un coleg de breaslă, în mediul online.

Alex de la Caracal, revoltat pe cel care a viralizat fotografia

Alex de la Caracal a transmis un mesaj ferm în legătură cu situația apărută după moartea lui Memis Selciuc. El a taxat dur persoana care ar fi făcut publică imaginea cu artistul aflat în stare critică. Interpretul a subliniat că astfel de gesturi depășesc orice limită de respect și moralitate.

Artistul s-a arătat vizibil afectat de cele întâmplate, afirmând că publicarea unor astfel de imagini este inacceptabilă și că astfel de acțiuni nu ar trebui tolerate în spațiul public. Reacția sa sugerează, totodată, că între el și Memiș Selciuc exista o relație apropiată, fiind profund marcat de dispariția saxofonistului.

„Fraților, mi se pare oribil ceea ce s-a întâmplat astăzi. Dumnezeu să îl ierte pe colegul nostru, pe Selciuc. Vreau și eu să transmit un mesaj celui care a postat: să postezi poza ai din inconștiență, de nebun. să nu te gândești, să nu ai scrupule că va vedea copilul lui….n-ai scrupule!”, a transmis Alex de la Caracal, pe Facebook.

Memis Selciuc a fost cunoscut pentru interpretările sale cu influențe turcești, fiind considerat un nume important în zona muzicii balcanice și orientale. De-a lungul carierei sale, s-a bucurat de aprecierea multor lăutari și artiști din industrie, care l-au respectat atât pentru talent, cât și pentru stilul său inconfundabil.

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De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului

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