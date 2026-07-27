Un biolog spune că poate anticipa momentul morții. Care sunt semnele pe care le oferă corpul

Un celebru biolog susține că poate anticipa momentul morții. Acesta a explicat care sunt semnele pe care corpul le oferă dinainte să se instaleze boala. Mai mult decât atât, indiciile pot apărea cu ani înainte ca o afecțiune să fie stabilită de medic.

Biologul Gary Brecka, fost consultant al unor celebrități precum Cristiano Ronaldo, Dana White și Joe Rogan, a realizat o cercetare în urma căreia a afirmat că organismul oferă semnale importante. Acestea pot apărea cu mult timp înainte ca medicul să stabilească un diagnostic. În plus, el a observat câteva tipare care estimează când o persoană este posibil să moară.

Un biolog spune că poate anticipa momentul morții

Gary Brecka a lucrat în trecut în domeniul asigurărilor de viață. Datele pe care le avea le folosea și pentru o analiză clară. El a evaluat riscul decesului clienților săi. Acesta a afirmat că există câteva tipare, însă nu a aplicat niciodată propriile metode pentru a-și prezice destinul. Potrivit lui Brecka, corpul oferă semnale că ceva nu funcționează normal cu mult timp înainte ca un medic să scoată la iveală boala.

Corpul îți spune ani în șir că există o problemă înainte ca aceasta să apară la analize, a declarat biologul, conform presei străine.

Mai mult decât atât, el subliniază că multe dintre ele pot fi banale, iar în mod normal pot fi considerate efecte ale îmbătrânirii.

Nimeni nu face legătura între aceste semne. Oamenii spun că este doar îmbătrânirea. Nu este îmbătrânirea. Este un organism căruia îi lipsește ceva de care are nevoie și care îți cere ajutor în singurul limbaj pe care îl are, a mai adăugat el.

Care sunt simptomele și ce trebuie să faci

Printre cele mai frecvente semne se numără: trezirea cu senzația de oboseală chiar și după opt ore de somn; dificultatea de a dormi neîntrerupt pe parcursul nopții; pofta accentuată de zahăr în a doua parte a zilei; scăderea nivelului de energie în jurul orei 14:00; dificultățile de concentrare și senzația de „ceață mentală”; recuperare mai lentă după efort fizic; mâinile și picioarele reci și creșterea treptată a ritmului cardiac în repaus.

El spune că nu trebuie ignorate, așadar sunt esențiale analizele pentru vitamina B12 sau vitamina D. Totuși, recomandă expunerea la soare dimineața devreme, pentru că poate avea efecte incredibile și poate preveni bolile cardiace.

Verifică nivelul vitaminei D, al vitaminei B12, al feritinei și markerii inflamatori. Mulți oameni trăiesc ani la rând cu o carență și li se spune că este de la stres. Înainte să cheltuiești un ban pe orice, ieși afară dimineața. În primele 30 de minute după ce te-ai trezit. Acest singur obicei îți reglează ritmul circadian, iar ritmul circadian îți influențează energia, hormonii, pofta de mâncare și cât de profund vei dormi în noaptea următoare, a mai completat el.

VEZI ȘI: Cauza oficială a morții prințului saudit găsit într-un hotel de lux din Londra. Avea doar 29 de ani

Doliu la Dinamo! A murit George Blay, campion cu „câinii” la ultimul titlu cucerit