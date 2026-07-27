Alertă pentru românii care folosesc Booking! Noua înșelătorie care îți poate goli contul în câteva minute

O nouă schemă de fraudă informatică îi vizează pe utilizatorii platformei Booking.com, iar specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că înșelătoria este mult mai greu de depistat decât metodele clasice de phishing. Infractorii reușesc să obțină informații reale despre rezervările turiștilor după compromiterea conturilor unor unități de cazare partenere, iar apoi folosesc aceste date pentru a convinge victimele să efectueze plăți către pagini false.

Metoda este considerată una dintre cele mai sofisticate folosite în ultima perioadă, deoarece mesajele trimise conțin informații exacte despre rezervările făcute de clienți. Astfel, multe persoane ajung să creadă că discută direct cu reprezentanții hotelului și nu bănuiesc că sunt ținta unei escrocherii.

Noua înșelătorie care îți poate goli contul în câteva minute

Atacul începe prin compromiterea conturilor unor hoteluri care utilizează platforma Booking.com pentru administrarea rezervărilor. Hackerii folosesc campanii de phishing pentru a obține acces la conturile unităților de cazare, iar odată intrați în sistem pot consulta informațiile legate de rezervările clienților.

Printre datele la care ajung se numără numele turiștilor, perioada în care aceștia urmează să fie cazați, numerele de telefon și alte informații necesare pentru identificarea rezervării. Aceste detalii sunt apoi folosite pentru construirea unor mesaje extrem de credibile.

Victimele sunt contactate prin aplicații de mesagerie și sunt anunțate că plata rezervării nu ar fi fost finalizată cu succes sau că este nevoie de o nouă confirmare a tranzacției. În mesaj este inclus și un link care pare să trimită către o platformă oficială de plată.

În realitate, pagina este creată special pentru a copia aspectul serviciilor oficiale și are scopul de a colecta datele cardului bancar. Persoanele care completează informațiile solicitate oferă, fără să știe, acces infractorilor la datele bancare.

Specialiștii atrag atenția că succesul acestei metode este dat de faptul că escrocii nu trimit mesaje generale, ci folosesc informații reale despre fiecare rezervare. Numele hotelului, perioada sejurului și identitatea clientului coincid perfect cu datele existente în sistem, ceea ce reduce considerabil suspiciunile.

În unele cazuri, mesajele false sunt primite aproape în același timp cu notificări autentice generate de platforma Booking.com, ceea ce face diferențierea dintre comunicările reale și cele frauduloase și mai dificilă.

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