Țeapa cu „aerul condiționat” se răspândește pe Facebook. Cum sunt păcăliți cumpărătorii

În plin sezon al caniculei, escrocii au găsit o nouă metodă prin care golesc rapid buzunarele oamenilor. Tot mai multe reclame care promit aparate de aer condiționat de firmă la prețuri incredibil de mici apar pe Facebook și Instagram, însă în spatele ofertelor spectaculoase se ascunde o înșelătorie bine pusă la punct.

Mulți români cad în capcană convinși că au prins oferta verii, doar pentru a descoperi prea târziu că au fost păcăliți. Schema începe cu reclame sponsorizate care par perfect legitime. Sunt folosite imagini preluate de pe site-uri cunoscute, iar comentariile și recenziile sunt fabricate pentru a inspira încredere.

Escrocii au găsit o nouă înșelătorie

Ca presiunea să fie și mai mare, pe pagină apare un cronometru care sugerează că oferta expiră în doar câteva minute. Prețul este cel care îi convinge pe mulți să comande fără să verifice prea multe detalii: un aparat care în mod normal costă câteva sute de euro este afișat la o reducere uriașă.

După câteva click-uri, cumpărătorii sunt direcționați către un site necunoscut sau li se cere să continue discuția în privat, unde plata se face în afara platformelor sigure.

Cei care au avut ghinionul să cadă în plasă descoperă adevărul abia când curierul le aduce coletul. În locul aparatului promis găsesc un ventilator ieftin, fără nicio legătură cu produsul comandat. În alte cazuri, coletul nici măcar nu mai ajunge, iar vânzătorul își șterge contul și dispare fără urmă.

Mulți cred că plata la livrare le oferă siguranță, însă aceasta confirmă doar că a fost predat un colet, nu și ceea ce se află în interior. Curierul nu verifică produsul, ci doar încasează suma stabilită de expeditor.

Semnele care ar trebui să îți dea imediat de gândit

Specialiștii avertizează că există câteva indicii clare care trădează astfel de escrocherii. Reducerile exagerate, de până la 80%, sunt primul semnal de alarmă.

La fel de suspecte sunt paginile apărute recent, cu foarte puțini urmăritori, comentarii dezactivate și lipsa oricăror date despre firmă. Dacă nu există adresă, cod fiscal sau un număr de telefon și ești îndrumat să finalizezi comanda pe WhatsApp ori pe un site necunoscut, riscul de a fi înșelat este foarte mare.

Dacă ai realizat că ai căzut în capcană, este important să acționezi cât mai repede. Păstrează capturi de ecran cu reclama, conversațiile și dovada plății, contactează banca pentru a încerca blocarea tranzacției, raportează anunțul pe platforma de socializare și depune o plângere la poliție.

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