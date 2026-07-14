Acasă » Știri » Atenție! O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani. Mesaje false în numele Ghişeul.ro

Atenție! O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani. Mesaje false în numele Ghişeul.ro

De: Alina Drăgan 14/07/2026 | 21:51
Atenție! O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani. Mesaje false în numele Ghişeul.ro
O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani /Foto: Facebook @DNSC
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani! Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui mesaj fals care a început să circule în ultima perioadă și care a păcălit deja multă lume. Este vorba despre un mesaj fals care impersonează Ghişeul.ro.

Un mesaj fals care impersonează Ghişeul.ro, ce pretinde că provine din partea Ministerului Transporturilor şi anunţă o amendă pentru depăşirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic, este transmis prin SMS de către infractorii cibernetici.

Mesaje false în numele Ghişeul.ro

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra acestei noi înșelătorii:

„Circulă un mesaj fraudulos care pretinde că vine din partea „Ministerului Transporturilor” şi anunţă o amendă pentru depăşirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic. Mesajul creează urgenţă artificială: termen-limită de câteva zile, ameninţări cu penalităţi, blocarea inspecţiei tehnice sau transferul cazului la parchet”, precizează instituţia, pe Facebook.

Cei care primesc acest mesaj sunt mai apoi redirecționați către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghiseul.ro, iar pagina falsă reproduce identic logo-ul Ghişeul.ro pentru a părea legitimă.

Mai apoi, victimele sunt induse în eroare să completeze datele de identitate, printre care și detaliile cardului bancar.

„Formularul cere date de identificare şi apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată expirare, CVV), informaţii pe care nicio instituţie publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Suma apare afişată şi în USD, un alt semn că pagina nu aparţine unei instituţii româneşti”, se mai arată în postarea DNSC.

Cei care au căzut în această capcană și au introdus datele cardului trebuie să contacteze cât mai rapid banca pentru a bloca sumele. Domeniul fals este deja inclus pe blacklist-ul DNSC, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate şi alte pagini de Internet nelegitime.

De asemenea, experţii în securitate cibernetică atrag atenția utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii, chiar dacă acestea par urgente. Mai mult, specialiștii îi sfătuiesc pe cei care au primit un astfel de mesaj să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser.

 

CITEȘTE ȘI:

Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii au ajuns la un nigerian care opera toată înşelătoria

Mesajul de la Poliția Română care a creat isterie printre români: ”Există un grup de oameni care merg din ușă în ușă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Știri
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro
Știri
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de…
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța:...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
Click.ro
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape ...
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina ...
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina Maria avea 69 de ani
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Rezultate dezamăgitoare pentru Disney la box office. Un nou remake live-action a debutat cu încasări ...
Rezultate dezamăgitoare pentru Disney la box office. Un nou remake live-action a debutat cu încasări sub așteptări
„Zombie filler”, nouă fiță în materie de intervenții estetice! Grăsimea provenită de la donatori ...
„Zombie filler”, nouă fiță în materie de intervenții estetice! Grăsimea provenită de la donatori decedați, folosită pentru a modela sânii sau fesele
Vezi toate știrile