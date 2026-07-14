Atenție! O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani. Mesaje false în numele Ghişeul.ro

O nouă metodă de înșelătorie îi lasă pe români fără bani! Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui mesaj fals care a început să circule în ultima perioadă și care a păcălit deja multă lume. Este vorba despre un mesaj fals care impersonează Ghişeul.ro.

Un mesaj fals care impersonează Ghişeul.ro, ce pretinde că provine din partea Ministerului Transporturilor şi anunţă o amendă pentru depăşirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic, este transmis prin SMS de către infractorii cibernetici.

Mesaje false în numele Ghişeul.ro

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra acestei noi înșelătorii:

„Circulă un mesaj fraudulos care pretinde că vine din partea „Ministerului Transporturilor” şi anunţă o amendă pentru depăşirea vitezei, surprinsă de camerele de trafic. Mesajul creează urgenţă artificială: termen-limită de câteva zile, ameninţări cu penalităţi, blocarea inspecţiei tehnice sau transferul cazului la parchet”, precizează instituţia, pe Facebook.

Cei care primesc acest mesaj sunt mai apoi redirecționați către un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghiseul.ro, iar pagina falsă reproduce identic logo-ul Ghişeul.ro pentru a părea legitimă.

Mai apoi, victimele sunt induse în eroare să completeze datele de identitate, printre care și detaliile cardului bancar.

„Formularul cere date de identificare şi apoi datele complete ale cardului bancar (număr, dată expirare, CVV), informaţii pe care nicio instituţie publică nu le cere printr-un link primit prin SMS. Suma apare afişată şi în USD, un alt semn că pagina nu aparţine unei instituţii româneşti”, se mai arată în postarea DNSC.

Cei care au căzut în această capcană și au introdus datele cardului trebuie să contacteze cât mai rapid banca pentru a bloca sumele. Domeniul fals este deja inclus pe blacklist-ul DNSC, disponibil la adresa https://pnrisc.dnsc.ro/blacklist/, unde pot fi consultate şi alte pagini de Internet nelegitime.

De asemenea, experţii în securitate cibernetică atrag atenția utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS-uri care anunţă amenzi sau datorii, chiar dacă acestea par urgente. Mai mult, specialiștii îi sfătuiesc pe cei care au primit un astfel de mesaj să verifice amenzile exclusiv pe ghiseul.ro, introdus manual în browser.

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