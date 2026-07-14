Tragedie pe Vârful Caraiman! Un turist în vârstă de 64 de ani, găsit mort: „Al șaselea deces în zona montană din acest an”

O nouă tragedie pe munte! Un turist în vârstă de 64 de ani a murit în apropierea Vârfului Caraiman. Bărbatul se afla într-o drumeție, când a suferit un stop cardio-respirator. Specialiștii de la Salvamont Prahova au intervenit pentru acordarea primului ajutor, însă, din păcate, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

Salvamont Prahova a anunțat al șaselea deces pe munte din acest an. Este vorba de un turist în vârstă de 64 de ani. Bărbatul venise din București pentru a face o drumeție pe munte, însă mica escapadă i-a fost fatală.

Tragedie pe Vârful Caraiman

Un turist din București a decedat pe munte, în apropierea Vârfului Caraiman, fiind al șaselea deces în zona montană din acest an. Potrivit primelor informații, bărbatul se afla într-o zonă montană atunci când s-a produs tragedia.

Se pare că bărbatul a suferit un stop cardio-respirator. Echipa Salvamont aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la fața locului și a început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, în cele din urmă, pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

„Din păcate, astăzi am înregistrat al șaselea deces din acest an, în zona montană. Un turist în vârstă de 64 de ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vf. Caraiman. Echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la caz și a început protocolul de resuscitare, inclusiv prin folosirea defibrilatorului, dar fără niciun rezultat. În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical a declarat decesul. Victima va fi evacuată terestru din munte și predată la IML. Condoleanțe familiei!”, a transmis Salvamont Prahova.

Acest deces vine la scurt timp după tragedia din munții Bucegi, unde Antonia, de profesie medic stomatolog și alpinistă, și-a pierdut viața în timpul unei drumeții, după ce a căzut în gol aproximativ 15 metri.

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Ea este alpinista care a murit în munții Bucegi. Antonia era medic stomatolog și avea 36 de ani