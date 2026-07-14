Cătălin Cazacu a ieșit cu iubita la LOFT, dar fosta i-a stricat liniștea. Blondina n-a acceptat înfrângerea și i-a urmărit toată seara!

Pentru Cătălin Cazacu, liniștea pare să fie un lux greu de obținut! Motociclistul a fost surprins weekendul trecut de CANCAN.RO alături de iubita sa, Roxana Șerbănescu, semn că nu au putut să stea prea mult departe unul de celălalt. Fostul campion și-a luat iubita și au ieșit ca doi îndrăgostiți la unul dintre cele mai exclsuiviste cluburi din Mamaia! Deși se așteptau la o seară fără griji, umbra trecutului nu le-a dat pace… Că doar nu degeaba se spune că fostele iubite apar exact când nu te aștepți. Iar în cazul lui Cazacu, sincronizarea a fost impecabilă!

Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu formează un cuplu de doi ani. După ce au existat mai multe derapaje între ei, se pare că iubirea a câștigat, iar cei doi și-au mai dat o șansă. CANCAN.RO i-a surprins la Loft unde au ieșit să petreacă. Totuși, seara nu a fost lipsită de tensiuni ținând cont că ex-prezentatorul este un bărbat râvnit de femei. La club, și-a făcut apariția și fosta iubită a motociclistului, Sabina Ghisovan. Încurcate sunt căile Domnului și o să vă explicăm exact la ce ne referim imediat.

Sabina a făcut un gest neașteptat

Cătălin Cazacu și Sabina Ghisovan au avut o relație discretă, de aproximativ un an și jumătate. La vremea respectivă, motociclistul a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului, pentru că, ce credeți? Motociclistul juca la două capete! În același timp, Cazacu o „iubea” când pe una, când pe alta. Mai mult decât atât, Sabina își dorea ca povestea lor să fie remarcată, să nu rămână femeia din umbră și ori de cât ori avea ocazia publica în mediul online poze care să demonstreze că are o relație cu Cazacu. Blondina încerca să o copieze pe Roxana sau cel puțin asta lasă de înțeles fotografiile postate pe rețelele sociale, unde asemănările sunt greu de trecut cu vederea. Iar când venea vorba despre escapadele pe barca fostului prezentator, ancorată în Grecia, Sabina nu părea să rateze nicio ocazie de a bifa o nouă apariție. Coincidență sau mesaj subtil? Parcă prea s-au aliniat astrele ca să fie doar o întâmplare.

Dar să revenim la situația actuală! Roxana și Cazacu s-au dus să se distreze împreună la mare, însă Sabina le-a dat târcoale toate noaptea. Ba mai mult, blondia a postat și un story înainte să își facă apariția pentru a-l face pe fostul iubit atent că este pe urmele lui. Ajunsă la destinație, Sabina nu s-a lăsat cu una, cu două și a vrut să-și facă simțită prezența. Potrivit surselor CANCAN.RO, după câteva ture de club, fosta lui Cazacu s-a dus fără pic de reținere lângă acesta și l-a ciupit de posterior. Deși ne-am fi așteptat ca fostul campion de motociclism să fie obișnuit cu astfel de gesturi din partea femeilor care roiesc în jurul lui, se pare că, acesta a fost uimit de gestul făcut de blondină și nu a putut să reacționeze pe moment. A doua zi a stat de vorbă cu prietenii săi și le-a povestit prin ce trecuse în seara precedentă.

Revederea de pe litoral cu EX-ul i-a stârnit resentimente Sabinei, iar planul ei de a-l uita a fost sabotat (chiar de ea). După episodul din club, blondina nu a renunțat să atragă atenția și a continuat să-i trimită săgeți lui Cazacu și în mediul online.

Sabina Ghisovan: „A fost cea mai mare lecție a mea!”

Sabina Ghisovan este antreprenoarea unui salon de înfrumusețare și deține o pensiune în inima Bucovinei, însă nu este străină de lumea mondenă. Anul trecut, CANCAN.RO a surprins-o pe blondină în același local, dansând la masa lui Pescobar.

Deși am crede că blondina are suficienți admiratori încât să nu plângă prea mult după fosta relație, ei bine, recent a uimit pe toată lumea cu povestea ei tristă. Invitată într-un podcast, antreprenoarea a ținut morțiș să afle toată lumea că ea suferă în continuare după EX-ul, evident, fără să ii dea numele pentru că motociclistul nu a vrut niciodată să își asume public relația.

Pot să zic că am trecut printr-o relație. Apropo, că vorbeam cu Alina despre narcisiști. Am trecut și eu printr-o relație de genul acesta, în ultima perioadă, timp de un an și jumătate. Poate că asta a fost, cred eu, cea mai mare lecție a mea de până acum , a povestiti Sabina în podcastul Emoțional, punct.”, moderat de Adrian Visto

Întrebată cum a reușit să se desprindă de trecut (pe parcurs aflăm că, de fapt, gândul îi stă tot acolo) blondina a spus că printr-o altă relație, deoarece așa funcționează la ea, însă recunoaște că nu este vindecată complet.

Sabina a mai povestit și cum decurgeau întâlnirile între ea și Cazacu și câte eforturi a depus pentru a reuși să-i ofere motociclistului atenția de care avea nevoie.

Făceam programul după programul lui. Adică, dacă eu munceam extrem de mult, poate până la… Sunt zile când plec și la 12 noaptea de la salon, pentru că după cliente rămân să fac acte și alte lucruri pe care nu pot să le fac în timpul zilei. Și, chiar și așa, ajungeam foarte târziu acasă, iar dacă el era disponibil, că atunci era el disponibil și acela era programul lui, mergeam acasă, mă aranjam și plecam. Adică nu mă gândeam la nimic. Eram obosită, nu mă mai gândeam la mine, deși a doua zi mă trezeam de dimineață. Efectiv îmi făceam programul după al lui. El era foarte mult plecat. Foarte mult. Și atunci îmi făceam programul după programul lui , a mai povestit Sabina Ghisovan în același podcast.

Una peste alta, Roxana a plecat acasă cu iubitul, Sabina cu amintirile, iar Cătălin… probabil cu speranța că data viitoare poate reușește să iasă în club fără să dea nas în nas cu vreuna dintre foste. Deși, dacă ne uităm la istoricul lui amoros, parcă nici asta nu pare o misiune deloc ușoară.

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