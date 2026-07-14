Emil Rengle și Alejandro, pregătiți să devină părinți pentru prima oară! „Vrem să le oferim o copilărie frumoasă și echilibrată”

După ani în care a trecut prin încercări care i-au schimbat complet perpectiva asupra vieții, Emil Rengle spune că și-a regăsit echilibrul. Artistul a povestit de multe ori despre lupta cu o boală autoimună, diagnostic care l-a făcut să creadă, la un moment dat, că își trăiește ultimele zile. Astăzi, însă, privește cu încredere spre viitor și își face planuri alături de partenerul său, de la proiecte comune până la dorința de a-și mări familia. Emil a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO planurile de vacanță și ce contează cel mai mult într-o relație.

Relația dintre Emil Rengle și Alejandro Fernandez a devenit tot mai puternică odată cu trecerea timpului. În urmă cu doi ani, artistul l-a cerut în căsătorie în timpul unei vacanțe romantice în Mexic, iar de atunci cei doi au vorbit deschis despre planurile lor de viitor și despre dorința de a-și întemeia o familie. Povestea lor a fost pusă la încercare și de momente dificile, după ce Emil a fost diagnosticat cu o boală autoimună. Artistul a mărturisit că sprijinul necondiționat al lui Alejandro l-a ajutat să treacă peste una dintre cele mai grele perioade din viața sa, experiență care nu a făcut decât să îi apropie și mai mult.

Emil Rengle: „Nu lăsăm vocile lor să fie mai puternice decât viața pe care o construim.”

CANCAN: Unde vă găsim vara aceasta? Ați ales să vă retrageți într-un loc liniștit sau pregătiți o vacanță plină de aventuri?

Emil Rengle: Cred că vara aceasta va fi una dintre cele mai relaxate veri. Pun în practică ceea ce am învățat în ultimii ani, și anume că odihna nu este un premiu pe care îl merităm după ce muncim suficient, ci o nevoie reală. Deci, familie și locuri liniștite în care să mă încarc cu adevărat.

CANCAN: Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la Alejandro?

Emil Rengle: Nu știu dacă de la Alejandro, mai degrabă datorită lui, încă învăț că cea mai mare dovadă de iubire este să îl înțelegi pe celălalt fără să încerci să îl schimbi.

CANCAN: Ce a schimbat relația voastră în viața ta?

Emil Rengle : Cred că ne-am pus amândoi întrebări mai bune despre noi înșine și asta ne provoacă să devenim o versiune mai matură a noastră.

CANCAN: Există un moment în care v-ați dat seama că sunteți suflete pereche?

Emil Rengle: Nu. Nu cred că sufletele pereche se descoperă într-o zi, ci mai degrabă se construiesc prin alegerile pe care le facem zi de zi.

CANCAN: Cine este mai romantic și cine este mai încăpățânat?

Emil Rengle: La romantism suntem amândoi creativi, haha. La încăpățânare, cred că răspunsul depinde de ziua în care ne întrebi.

CANCAN: V-ați surprins vreodată unul pe celălalt cu un gest care a schimbat complet relația?

Emil Rengle: Oricum, la final nu câștigă cine are dreptate!

„Dorim să ne mărim familia cu copii”

Emil Rengle: Mai degrabă m-au impresionat gesturile constante decât cele spectaculoase. Atunci când cineva este prezent, îți ușurează viața, își asumă responsabilități alături de tine și devine un partener pe care te poți baza, relația se schimbă în profunzime.

CANCAN: Care este cea mai mare lecție despre iubire pe care ai învățat-o până acum?

Emil Rengle: Că iubirea nu rezolvă totul de una singură și că nu este îndeajuns atunci când vrei să construiești un parteneriat. Are nevoie și de comunicare, și de respect, și de responsabilitate.

CANCAN: Cum arată viitorul vostru ideal?

Emil Rengle: Viitorul ideal înseamnă să continuăm să creștem împreună, să construim proiecte, să avem case în locuri care ne inspiră, iar, la momentul potrivit, să ne mărim familia cu copii, având în jurul nostru sprijinul de care este nevoie pentru a le oferi o copilărie frumoasă și echilibrată.

CANCAN: Ce vă întreabă lumea cel mai des despre relația voastră și ce răspuns nu ați avut niciodată ocazia să dați?

Emil Rengle:„Cum reușiți să faceți față?” Iar răspunsul este că alegem, în fiecare zi, să nu lăsăm vocile lor să fie mai puternice decât viața pe care o construim.

CANCAN: Dacă ar trebui să descrii relația voastră în trei cuvinte, care ar fi acelea?

Emil Rengle: Curaj. Creștere. Umor.

„Eu îi cunosc loialitatea, umorul și capacitatea de a mă scoate din mintea mea”

CANCAN: Cine cere primul iertare după o ceartă?

Emil Rengle: Nu ținem scorul. Oricum, la final nu câștigă cine are dreptate, ci cel care reușește să păstreze conexiunea dintre noi doi. 🤍

CANCAN: Ce admirați cel mai mult unul la celălalt, dincolo de ceea ce vede publicul?

Emil Rengle: Publicul îi vede talentul și carisma lui Alejandro, dar eu îi cunosc loialitatea, umorul și capacitatea de a mă scoate din mintea mea atunci când mă iau prea în serios. Are un mod foarte natural de a transforma momentele obișnuite în amintiri frumoase și aceasta este o calitate pe care o prețuiesc enorm!

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