O mai ții minte pe Miki de la K-pital? Cu ce se ocupă artista, la peste două decenii de la destrămarea trupei: „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am”

Mihaela Marinache, cunoscută de toți românii ca Miki de la K-pital, își aduce aminte câte nopți a pierdut și cum, de la vârsta de 15 ani, mergea să cânte live alături de band. Uneori și ea se miră cum de s-a menținut, fizic, atât de bine pentru că recunoaște, cu sinceritate și umor, că de dormit n-a prea dormit, cu sportul n-a exagerat și nici cu mâncarea sănătoasă. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Miki de la K-pital ne spune cum a rezistat, timp de peste 22 de ani, alături de soțul ei și cum au trecut primii 5 ani de la căsătorie. Recunoaște că ea este „Zuza” iar soțul cel calm în relație. După 22 de ani, Miki simte că cel mai nebunesc lucru pe care l-a făcut, în numele iubirii, este să învețe să aibă răbdare.

În perioada 1999-2002, Miki a făcut parte din proiectul K-pital, împreună cu Vlad Gheorghiu și Alex Cernahoschi, alături de care a scos 3 albume și a devenit, peste noapte, o vedetă națională. Nici azi nu înțelege cum s-a întâmplat atât de rapid. Ne povestește niște întâmplări neplăcute cu final haios, de pe scenă și recunoaște că nu se dă în lături de a trebuir baiețești, tunde gazonul și copacii din curte. Miki de la K-pital dezvăluie cele mai cumplite două momente din viața ei și ne spune ce nu i-ar putea ierta niciodată soțului.

Miki de la K-pital:„Am făcut ceva și mai curajos, am învățat să am răbdare”

CANCAN.RO:Bună, Miki. Cum arată viața ta, acum? Câți cățeluși mai ai?

Miki de la K-pital:Viața mea este plină. Plină de căței și pisici. Mai am 3 cățeluși care au cam îmbătrânit și nu-mi place treaba asta, dar viața merge înainte. Pisici care stau în casă am 4 și, în rest, de la vecini fără număr. Pe terasă, în curte, grădină zoo am aici.

CANCAN.RO:Ești alături de soțul tău de 22 de ani. Și de 5 ani sunteți căsătoriți. În lumea asta complet nebună, cum ați reușit să rămâneți împreună, de neclintit?

Miki de la K-pital:Este adevărat că suntem de foarte mulți ani împreună. Anul acesta am făcut 5 ani de când ne-am căsătorit și, în lumea asta complet nebună poate noi suntem ăia nebuni (râde, n.red.) și ceilalți sunt normali. Noi ne respectăm, întotdeauna am vorbit deschis dacă au existat neînțelegeri pentru că așa este normal. Doi oameni să vorbească, să-și spună ce le convine și ce nu.

CANCAN.RO:Sincer acum, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Miki de la K-pital:Eu sunt aia zuză și el mă aduce cu picioarele pe pământ (râde, n.red.)

CANCAN.RO:Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Miki de la K-pital:Nu am sărit cu parașuta și nici bungee jumping n-am făcut, dar am făcut ceva și mai curajos, zic eu. Am învățat să am răbdare, adică am evoluat și cred că este foarte important într-o relație.

CANCAN.RO:Există vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Miki de la K-pital:Cred că minciuna, trădarea, dar să nu ne gândim la așa ceva!

Soția Miki nu se dezminte:„Îmi place să tund gazonul și copacii”

CANCAN.RO:Cum e soția Miki? Speli, gătești, dai cu aspiratorul?

Miki de la K-pital:Fac de toate. Spăl, gătesc, fac curat, am grijă de animăluțe, îmi place să tund gazonul în grădină. Să plantez tot felul de flori și să tund copaci. De asta ne-am și mutat la curte, avem deja 10 ani de când stăm acolo și chiar am grijă de tot.

CANCAN.RO:Te-ai născut într-un sat de lângă Focșani. Cum era fetița Mihaela, ce visuri avea când se juca în curtea bunicilor?

Miki de la K-pital:M-am născut în satul Călenii Noi, județul Vrancea, lângă Focșani și eram un copil cuminte, mai făceam și boacăne. Bunica avea, însă grijă, mă alerga foarte tare, mă prindea, mă cherfănea. Îmi aduc aminte că atunci când cineva mă întreba ce vreau să mă fac când voi fi mare, eu ziceam că doctoriță. Apoi actriță, după care Nadia Comăneci și, la final, cântăreață. Am avut o copilărie foarte frumoasă.

CANCAN.RO:Cum este Miki astăzi, când se privește în oglindă? Ce vezi, cu adevărat?

Miki de la K-pital:Sunt foarte recunoscătoare că am ajuns până aici. Eu am plecat dintr-un sat, de lângă Focșani și nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la București, persoană publică, câștigând bani din muzică. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că am ce am acum, că sunt sănătoasă și că am o familie frumoasă.

CANCAN.RO:Ai vreun regret? Profesional, apoi personal.

Miki de la K-pital:Dacă am vreun regret personal…bunicii mele îi plăcea foarte mult muzica populară. Și ea m-a văzut cântând muzică ușoară. I-ar fi plăcut să fiu cunoscută, însă, și ca interpreta de muzică populară. Eu știu că mă vede de acolo de unde e și eu, acum, cânt muzică populară la evenimente. De 4 ani fac dans popular cu Nea Mărin, la școala lui de dans, pentru că bunica m-a învățat să dansez pe muzică populară. Eu cred că e tare mândră de treaba asta.

CANCAN.RO:De câte ori, pe scenă, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai?

Miki de la K-pital:Am avut, de câteva ori, așa ceva…dar viața merge înainte.

Miki de la K-pital despre începuturile ei:„Primii mei bani câștigați au fost 50 de dolari”

CANCAN.RO:Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

Miki de la K-pital:Primii mei bani câștigați au fost la un festival de muzică. Am câștigat 50 de dolari, am luat locul întâi. Eram în București, am venit direct acasă și i-am dat banii mamei mele pentru că avea nevoie.

CANCAN.RO:Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

Miki de la K-pital:Da, mi-am rupt pantalonii în fund, pe scenă. M-am așezat pe o scară și au trosnit. La un alt concurs de muzică ușoară mi-am pregătit eu hăinuțele în cabina și, până să mă îmbrac, am zis să mă duc până la baie. M-am întors și nu mai aveam nicio hăinuță de scenă. Noroc că am avut un coleg de breaslă care mi-a dat sacoul lui, altă colegă niște colanți, am ieșit pe scenă și, ce crezi, am câștigat locul întâi.

CANCAN.RO:Când ai trăit cel mai bun moment profesional? Dar cel mai slab?

Miki de la K-pital:Cel mai bun a fost atunci când m-am dus la Roton și am intrat în trupa K-pital și, de atunci, viața mea s-a schimbat. Cel mai slab nu a existat încă. Eu sunt acolo, bine, momente proaste nu am avut.

Succesul K-pital:„M-a luat ca din oală”

CANCAN.RO:Din momentul în care ai ‘explodat’ cu proiectul K-pital, ai devenit un model pentru multe, mute fete. Cât de tare te-a responsabilizat asta?

Miki de la K-pital:M-a luat așa…cine se aștepta. M-a luat ca din oală și am învățat, pe parcurs. Aveam grijă de cum mă îmbrac, ce gesturi am, cum apar în public. Au fost foarte multe de învățat, dar mi-a și plăcut. La casa de discuri am avut oameni profesioniști care m-au îndrumat pas cu pas.

CANCAN.RO:Cum era Miki la 18 ani și cum este azi? Ce crezi că ai câștigat în toți acești ani? Ce simți, real, că ai pierdut?

Miki de la K-pital:Cum ar fi fost să am atunci mintea de acum (râde, n.red.). Am câștigat maturitate, responsabilitate și simt că nu am pierdut nimic, sunt bine.

CANCAN.RO:Lumea artistică nu e roz. De câte ori te-ai izbit de invidie, de răutate?

Miki de la K-pital:Nu e roz, dar nu m-am izbit niciodată de invidie, nici eu nu am invidiat pe cineva. Sunt mândră că nu am trăit lucruri neplăcute și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a făcut să trec prin așa ceva.

CANCAN.RO:Din generația ’99, cu cine ai mai rămas, pe bune, prietenă?

Miki de la K-pital:Eu sunt prietenă cu toată lumea, așa am fost mereu. Sunt o norocoasă din punctul asta de vedere.

CANCAN.RO:Ce te face să râzi cu adevărat? Dar să plângi?

Miki de la K-pital:Îmi plac comediile, bancurile. Plâng atunci când văd un animal rănit, abandonat, orice legat de animale. Și când văd oameni amărâți.

Miki de la K-pital vorbește despre cele mai cumplite momente

CANCAN.RO:Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

Miki de la K-pital:Am avut cel mai greu moment atunci când a murit prietena mea Ioana, într-un accident de mașină. Iar alt moment a fost când bunica maternă, omul care m-a crescut de la 7 luni, a murit…a fost rău de tot. Am reușit să merg mai departe pentru că am rememorat momentele trăite și cu Ioana și cu bunica mea. M-am gândit cât de norocoasă am fost că le-am întâlnit în viața asta. Și că, acolo unde sunt acum, e mai bine.

CANCAN.RO:Ai fost și ești o femeie frumoasă. Cum te menții? Ce faci și ce nu faci niciodată?

Miki de la K-pital:Nu știu ce să zic…nu trebuie să pierzi nopțile, eu am pierdut multe, pentru că am cântat live cu trupa de la 15 ani. Mi-am pierdut nopțile ca lumea (râde, n.red.). Cu mâncatul sănătos…da, am grijă ce mănânc, dar nu exagerez cu nimic, nici cu sportul. Sunt normală, probabil mă ajută gena.

CANCAN.RO:Spune-mi unde te pot vedea oamenii în perioada următoare.

Miki de la K-pital:Am spectacole prin țară, prin București, evenimente private. Spre finalul verii voi filma un videoclip, nu știu încă la ce melodie pentru că am mai multe făcute.

CANCAN.RO:Unde vă petreceți vara? Concerte, Grecia, aveți un loc special unde va întoarceți mereu?

Miki de la K-pital:Vara pe aici prin țară, concerte, la mare și la munte. Mai mergem și pe la țară la cine mai are bunici, că eu nu mai am. Eu aș vrea în Thailanda, pentru că am fost și mi-a plăcut cel mai tare. Dar probabil că în toamnă vom merge în Grecia.

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Îţi mai aminteşti de Miki de la K-pital? Cum arată şi din ce trăieşte acum