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Orașul în care nu se fac înmormântări. Motivul bizar pentru care sunt interzise

De: Denisa Crăciun 14/07/2026 | 14:06
Orașul în care nu se fac înmormântări. Motivul bizar pentru care sunt interzise
Longyearbyen / sursa foto:pexels
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Un oraș din Norvegia interzice înmormântările. Locul se întinde pe 10 kilometri pătrați, iar potrivit recesământului realizat în 2026, are aproximativ 2.512 locuitori. Persoanele aflate în fază terminală sunt transferate pe continent pentru îngrijire.

Longyearbyen este cea mai nordică așezare din lume cu aproximativ 2.500 de locuitori. Orașul este de asemenea cea mai mare zonă locuită din arhipelagul Svalbard din Norvegia. Are toate facilitățile necesare atât pentru localnici, cât și pentru turiști, având un singur magazin alimentar, precum și o grădiniță, o școală, o biserică, un oficiu poștal, restaurante și un muzeu.

Deși pare un loc obișnuit, realitatea este alta. Aici, înmormântările sunt strict interzise de ani de zile și asta pentru că majoritatea persoanelor decedate nu s-au descompus în timp, așa cum se întâmplă adesea.

Locul în care nu se fac înmormântări

Longyearbyen este un loc cu totul special. De cele mai multe ori se fac cercetări importante, iar educația este una serioasă și asta pentru că așezarea sa a fost una favorabilă pentru dezvoltarea unui centru special pentru astfel de activități. De asemenea, în anul 2016, orașul a găzduit nici mai mult, nici mai puțin de 115.000 de turiști, dintre care 35.000 au ajuns în acest loc cu nave de croazieră din diferite colțuri ale lumii. Totuși, cei care vizitează orașul trebuie să cunoască și să respecte regulile impuse. Printre ele se numără interzicerea pisicilor și limitarea cantității de alcool care se poate cumpăra de la magazin lunar.

Una dintre ele este bizară, însă are o explicație aparte. Interzicerea înmormântărilor este o regulă impusă încă din anul 1950, atunci când autoritățile au descoperit că trupurile victimelor pandemiei de gripă din anul 1918 nu se descompuseră. Principalul motiv este frigul extrem, iar oamenii s-au temut că rămășițele îngropate ar fi putut adăposti în continuare tulpini active ale virusului mortal.

Ce se întâmplă cu localnicii bolnavi

Dacă înmormântările sunt interzise, mulți se întreabă ce se întâmplă cu cei care sunt grav bolnavi, în stadiu terminal. Ei bine, localnicii care se află în stare gravă sunt nevoiți să se mute pe continent. Pe de altă parte, turismul este în continuare în creștere, astfel că în fiecare an sunt oameni care vizitează Longyearbyen.

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