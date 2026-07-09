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Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată, după ce un pod a fost bombardat

De: David Ioan 09/07/2026 | 13:13
Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată, după ce un pod a fost bombardat
Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată, după ce un pod a fost bombardat. Foto: Shutterstock
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Ceremoniile din Iran au intrat în blocaj joi, în ziua în care urma să fie organizată înmormântarea lui Ali Khamenei. Evenimentul de la Mashhad a fost reprogramat după ce traficul feroviar spre și dinspre Teheran a fost oprit, în urma avarierii unui pod feroviar în timpul atacurilor nocturne.

Televiziunea iraniană a transmis că funeraliile, stabilite inițial pentru joi dimineață la Mashhad, au fost amânate din cauza mulțimilor care s-au strâns miercuri în Najaf și Karbala, în Irak. Noua oră anunțată pentru ceremonia din Mashhad este 14:30, ora locală, respectiv 14:00 ora României.

Înmormântarea lui Ali Khamenei a fost amânată, după ce un pod a fost bombardat

Operatorul feroviar de stat a confirmat suspendarea temporară a transportului de pasageri, invocând un presupus atac american asupra unui pod de pe ruta Teheran–Mashhad, informație difuzată de IRIB și preluată de CNN. Mashhad, oraș considerat sfânt și locul de naștere al lui Khamenei, este punctul final al ceremoniilor funerare din această săptămână.

Compania Căilor Ferate din Iran a precizat că echipele lucrează la remedierea avariilor și la redeschiderea rutei. Până atunci, autoritățile încearcă să redirecționeze pasagerii către transport rutier, potrivit IRIB.

Anterior, Gardienii Revoluției au acuzat Statele Unite că au lovit un pod feroviar în zona Aqqala, susținând că atacul ar fi avut rolul de a umbri funeraliile liderului suprem. Imagini publicate de presa iraniană și verificate de CNN arată un pod avariat în apropierea localității.

Statele Unite nu au revendicat atacul asupra podului. CENTCOM a transmis într-un comunicat că forțele americane au vizat „90 de ținte militare iraniene” de-a lungul coastelor Iranului, fără a menționa infrastructura feroviară.

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