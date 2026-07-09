Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan. Ce i-a spus părintelui Toni Lucian Dumitru, cu câteva minute înainte să moară

Moartea lui Gabriel Mureșan a căzut peste comunitatea din Apold ca o veste imposibil de cuprins. Un om puternic, respectat, obișnuit să fie sprijin pentru ceilalți, un fost fotbalist cu o carieră solidă și un primar implicat, s-a stins într-o seară care părea obișnuită. Durerea a cuprins nu doar localitatea pe care o conducea, ci și lumea fotbalului românesc, care încă încearcă să înțeleagă cum un bărbat cunoscut pentru forța și vitalitatea lui a dispărut atât de brusc.

Printre cei care au trăit direct tragedia se află părintele Toni Lucian Dumitru, prieten apropiat al fostului mijlocaș, cel care a fost alături de el în ultimele clipe și care a povestit, cu voce frântă, cum s-a desfășurat totul.

Ultimele minute ale lui Gabi Mureșan

Relația dintre cei doi era una apropiată, Mureșan fiind un om credincios, legat de Biserică și de părintele Dumitru, slujitor la „Sfântul Gheorghe” din Apold. Obișnuiau să meargă împreună la saună, iar apoi să se răcorească în lacul din apropiere. Așa au procedat și în seara de miercuri, fără să bănuiască tragedia care urma.

După câteva ture de lac, fostul fotbalist a acuzat o stare de rău și s-a scufundat, trupul său fiind găsit abia după mai bine de două ore și jumătate, la o adâncime de aproximativ patru metri.

Preotul a relatat că i-a atras atenția lui Gabi Mureșan să nu se îndepărteze:

„Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă”.

Fostul fotbalist a insistat să meargă până în capătul lacului, iar la întoarcere i-a spus:

„Părinte, cred că nu mai pot”.

Părintele l-a întrebat dacă poate înota înapoi, iar Mureșan a răspuns:

„Da, da”.

Câteva clipe mai târziu, a repetat:

„Eu cred că nu mai pot”.

Dispariția în beznă care a șocat fotbalul

Părintele a povestit cum a încercat să ajungă la el:

„M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund…”.

Căutările au fost extrem de dificile, mai ales în întuneric:

„Am încercat să dau cu lopata de la paddleboard pe fundul lacului, dar nu dădeam de el. Era nevoie de mai mulți oameni ca să acoperim mai bine un unghi din patrulaterul lacului, nu știam exact unde s-a dus în jos. Nici nu se vedea bine, era noapte. Eu, până am luat paddleboard-ul, deja îmi luasem ochii de la el”.

Echipele de intervenție au ajuns la fața locului, însă scafandrul a intrat în apă abia după două ore. Preotul a spus:

„Au venit pompierii cu barca, dar scafandrul de la Mureș a ajuns după două ore. Și lui i-a luat mai bine de jumătate de oră să-l găsească. A fost resuscitat, așa e procedura, dar după două ore…”.

Tragedia s-a produs în noaptea de 8 spre 9 iulie. Alarma la 112 a fost dată în jurul orei 23:00, iar trupul său a fost scos din apă în jurul orei 01:00. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat. Apropiații au confirmat că fostul fotbalist obișnuia să facă saună și apoi să se răcorească în lac. Ștefan Gadola, acționar la CFR Cluj, a declarat:

„Familia l-a căutat şi nu l-a găsit. L-a căutat pe camere şi au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună şi probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un şoc termic, nu ştiu încă mai multe amănunte. Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reuşit să-l aducă la viaţă. E şocant! Ştiţi cum era Gabi? Când te loveai de el, parcă te lovea trenul. Atât era de puternic şi de solid, avea o constituţie fantastică. Mi-au spus colegii… Deac plânge întruna. De când a aflat, plânge, plânge, plânge. E şocat şi el, au fost colegi mult timp, aşa cum sunt toţi”.

Durerea comunității din Apold a fost exprimată și oficial, prin mesajul transmis de Primărie:

„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”.

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