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Ultimele imagini cu Bonnie Tyler în viață. Unde au văzut-o fanii pe legendara artistă

De: Daniel Matei 09/07/2026 | 15:05
Ultimele imagini cu Bonnie Tyler în viață. Unde au văzut-o fanii pe legendara artistă
Sursa foto: Profimedia
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Ultima apariție publică a lui Bonnie Tyler a avut loc în luna martie, când regretata artistă a susținut un concert la Londra, unde a interpretat unul dintre cele mai iubite hituri ale sale, „Total Eclipse of the Heart”, în aplauzele fanilor.

Ultima apariție publică a cântăreței a avut loc pe 19 martie, pe scena O2 Shepherd’s Bush Empire din Londra. Imaginile surprinse în timpul concertului o arată zâmbitoare, energică și bucurându-se de fiecare moment petrecut alături de public. Ulterior, starea de sănătate a cântăreței avea să se deterioreze rapid, potrivit Page Six.

În cadrul concertului, Bonnie Tyler a interpretat mai multe dintre piesele care au consacrat-o, însă momentul cel mai emoționant a fost interpretarea melodiei Total Eclipse of the Heart, hitul lansat în 1983 care i-a adus celebritatea la nivel mondial.

Starea de sănătate a lui Bonnie Tyler s-a degradat rapid

La scurt timp după acel concert, starea de sănătate a artistei s-a deteriorat. În luna mai, Bonnie Tyler a fost internată de urgență într-un spital din Faro, Portugalia, unde a fost operată după o perforație intestinală. Medicii au plasat-o ulterior în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea, însă artista a suferit și un stop cardiac în timpul tratamentului. Deși și-a revenit temporar, starea sa a rămas critică.

Potrivit presei internaționale, artista avea programate mai multe concerte în Europa și continua să își dorească să urce pe scenă ori de câte ori sănătatea îi permitea.

Familia artistei a anunțat decesul acesteia pe 9 iulie, la vârsta de 75 de ani, cerând discreție în aceste momente dificile. Bonnie Tyler a murit în cursul nopții trecute, după ce în ultimele luni se confruntase cu probleme de sănătate.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a încetat din viață în mod neașteptat noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma bolii pentru care urma tratament.

Vom publica în scurt timp un nou comunicat, însă, pentru moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente de tragedie”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei.

De-a lungul carierei sale, Bonnie Tyler a vândut peste 100 de milioane de discuri, iar piese precum Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache și Holding Out for a Hero au rămas unele dintre cele mai difuzate hituri din istoria muzicii pop-rock.

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