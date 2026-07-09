Robert, fiul regretatului Steve Irwin, are o relație nouă care i-a îngrijorat familia. Cine este tânăra care i-a „furat” inima

Robert Irwin ar avea o relație de câteva săptămâni, dar familia lui este îngrijorată. Aceștia susțin că lucrurile evoluează prea repede între el și iubita sa, Ashleigh Scully. Află mai multe detalii!

Robert Irwin are iubită nouă

Fiul regretatului Steve Irwin pare să iubească din nou! Dar noua sa relație ar fi început deja să provoace îngrijorare în rândul familiei. O sursă apropiată a „clanului” Irwin a mărturisit, potrivit In Touch, că relația lui cu Ashleigh Scully evoluează prea repede.

Zvonurile relației dintre cei doi au apărut în luna iulie. O sursă a mărturisit atunci pentru Us Weekly că, după mai bine de doi ani în care a fost singur, tânărul începuse o poveste de dragoste cu Ashleigh Scully, un fotograf de wildlife.

Cine este Ashleigh Scully

Având pasiunea comună pentru natură și animale, mulți au considerat că Ashleigh este o parteneră potrivită pentru Robert. Cei doi călătoreau deja împreună de câteva luni în momentul în care au început să aibă sentimente unul pentru celălalt.

Potrivit TMZ, cei doi au început să colaboreze încă din luna martie a acestui an. Atunci, ea l-a însoțit pe platourile de filmare ale noului său proiect, „Dancing With the Stars: The Next Pro”.

Familia este îngrijorată de ritmul relației

Potrivit unei persoane apropiate lui Terri Irwin și fiicei sale, Bindi, problema familiei nu este Ashleigh. Se pare că tânăra este apreciată enorm de familia regretatului Steve Irwin. Problema este felul în care Robert gestionează această nouă relație – își face planuri mult prea mari cu iubita lui, în ciuda faptului că relația este la început.

„Cred că este o fată minunată și înțeleg perfect de ce Robert este atât de îndrăgostit de ea. Îngrijorarea lor este că el se grăbește deja și își face tot felul de planuri, deși relația este încă foarte la început”, a declarat sursa.

Robert petrece tot mai mult timp cu Ashleigh, care este văzută tot mai des la Grădina Zoologică Australia Zoo. Acolo s-ar familiariza cu afacerea familiei și ar începe să facă parte din universul creat de familia Irwin. Apropiații lui Robert Irwin susțin că tânărul se implică prea repede în relații atunci când se îndrăgostește, neavând foarte multă experiență de viață.

„Nu a avut foarte multe relații serioase, iar atunci când se îndrăgostește, se implică total. Sunt încântați (n.r. cei din familie) să îl vadă fericit și nu vor să îi taie entuziasmul. Dar cred că ar trebui să mai reducă puțin viteza”, a explicat sursa.

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