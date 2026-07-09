De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

Comuna Apold trece prin momente de profundă durere după moartea primarului Gabi Mureșan, veste anunțată de administrația locală printr-un mesaj de solidaritate față de familia îndurerată. Dispariția fostului fotbalist, aflat la al doilea mandat în fruntea localității, a zguduit întreaga comunitate.

Tragedia s-a produs miercuri seara, când pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost chemați să intervină la un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold, unde fusese semnalată dispariția unei persoane. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, inclusiv o barcă pneumatică, autospeciale de intervenție și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat sprijinul Salvamont Mureș.

De ce a murit Gabi Mureșan?

Persoana căutată a fost găsită în apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Victima a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, viața lui Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvată.

Moartea sa a generat un val de reacții din partea comunității și a celor care l-au cunoscut. Mulți au rememorat implicarea sa în viața localității și modul în care s-a dedicat administrației după retragerea din fotbal.

Fostul campion CFR, s-a stins la doar 44 de ani

Fost mijlocaș al CFR Cluj, Mureșan a câștigat de trei ori campionatul României, Cupa României și Supercupa, iar după retragerea din 2017 s-a întors în Apold, unde a devenit primar.

„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

Dispariția lui Gabi Mureșan lasă în urmă o comunitate profund afectată, care îl va pomeni ca pe un om dedicat, revenit acasă după o carieră sportivă remarcabilă pentru a-și sluji localitatea natală.

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