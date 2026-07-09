Acasă » Știri » De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

De: David Ioan 09/07/2026 | 08:49
De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani
De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR, s-a stins la doar 44 de ani. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Comuna Apold trece prin momente de profundă durere după moartea primarului Gabi Mureșan, veste anunțată de administrația locală printr-un mesaj de solidaritate față de familia îndurerată. Dispariția fostului fotbalist, aflat la al doilea mandat în fruntea localității, a zguduit întreaga comunitate.

Tragedia s-a produs miercuri seara, când pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost chemați să intervină la un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold, unde fusese semnalată dispariția unei persoane. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, inclusiv o barcă pneumatică, autospeciale de intervenție și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat sprijinul Salvamont Mureș.

De ce a murit Gabi Mureșan?

Persoana căutată a fost găsită în apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Victima a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, viața lui Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvată.

Moartea sa a generat un val de reacții din partea comunității și a celor care l-au cunoscut. Mulți au rememorat implicarea sa în viața localității și modul în care s-a dedicat administrației după retragerea din fotbal.

Fostul campion CFR, s-a stins la doar 44 de ani

Fost mijlocaș al CFR Cluj, Mureșan a câștigat de trei ori campionatul României, Cupa României și Supercupa, iar după retragerea din 2017 s-a întors în Apold, unde a devenit primar.

„Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

Dispariția lui Gabi Mureșan lasă în urmă o comunitate profund afectată, care îl va pomeni ca pe un om dedicat, revenit acasă după o carieră sportivă remarcabilă pentru a-și sluji localitatea natală.

CITEŞTE ŞI: Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă

Durere fără margini pentru sora românului mort în Alaska. Ce a făcut Denisa pentru Raul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Sport
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său
Sport
Campionul NXT Tony D’Angelo a devenit tată pentru prima dată. Primele imagini cu fiul său
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
Mediafax
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU...
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor. Elementele care ar putea debloca ancheta
Gandul.ro
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în...
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
Prosport.ro
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul...
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a reclamat la 112. Cum a motivat respingerea
Adevarul
Un bărbat a refuzat să întrețină relații sexuale cu soția, iar femeia l-a...
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
Digi24
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot...
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Mediafax
UE ar putea interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale
Parteneri
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat...
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Prosport.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
Click.ro
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa...
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
Digi 24
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii...
A murit Gabi Mureșan. Fostul mare fotbalist avea doar 44 de ani
Digi24
A murit Gabi Mureșan. Fostul mare fotbalist avea doar 44 de ani
Schimbare MAJORĂ la înmatricularea mașinilor noi. Ce trebuie să știe șoferii?
Promotor.ro
Schimbare MAJORĂ la înmatricularea mașinilor noi. Ce trebuie să știe șoferii?
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Pulover cu „Iisus” și OnlyFans: Profesoară de 25 de ani, șantajată de elevi
go4it.ro
Pulover cu „Iisus” și OnlyFans: Profesoară de 25 de ani, șantajată de elevi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor. Elementele care ar putea debloca ancheta
Gandul.ro
DNA a primit, după un an, răspunsul solicitat Comisiei Europene pentru clarificări în dosarul vaccinurilor....
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Gândirea pozitivă
BANCUL ZILEI | Gândirea pozitivă
TEST IQ | Câte diferențe poți găsi între băiatul din dreapta și cel din stânga?
TEST IQ | Câte diferențe poți găsi între băiatul din dreapta și cel din stânga?
Cum a ajuns Speak față în față cu Pomohaci. Când s-au cunoscut
Cum a ajuns Speak față în față cu Pomohaci. Când s-au cunoscut
Sărbătoare cu cruce albastră pe 9 iulie 2026. Ce înseamnă asta
Sărbătoare cu cruce albastră pe 9 iulie 2026. Ce înseamnă asta
Gabi Mureșan a murit la 44 de ani! Doliu în fotbalul românesc
Gabi Mureșan a murit la 44 de ani! Doliu în fotbalul românesc
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham
Vezi toate știrile