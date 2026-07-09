Cum a ajuns Speak față în față cu Pomohaci. Când s-au cunoscut

Cristian Pomohaci se află în mijlocul unui scandal monstru după ce a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc. Printre persoanele publice cu care a interacționat se numără și Speak, care a vorbit recent despre momentul în care s-a întâlnit cu fostul preot.

În cadrul podcastului „Oleacă de cringe”, Speak a adus în discuție scandalul în care se află fostul preot Pomohaci. Artistul și-a amintit că a avut ocazia să îl cunoască personal în urmă cu mulți ani, înainte ca acesta să ajungă în atenția publicului sau a autorităților, iar impresia pe care i-a lăsat-o nu a fost deloc bună.

Unde l-a cunoscut Speak pe Pomohaci

Revoltat de amploarea cazului în care Pomohaci este acuzat de acte de pedofilie și trafic de droguri, Speak a recunoscut că investigațiile din presă l-au marcat, amintindu-și cu neplăcere de momentul în care l-a cunoscut personal. Acesta a mărturisit că din primele secunde și-a dat seama că fostul preot afișa mai degrabă o atitudine de „golan”, nicidecum de „părinte smerit” sau slujitor al bisericii.

„Chiar ăla e singurul caz? Toții ăia nu au neamuri, prieteni, copii? Fură curent rău de tot. Nu are voie, iar el este escroc d-ăla… Eu l-am cunoscut pe acest Pomohaci la TVR, în primii ani când m-am mutat aici, când am fost cu Velea, de când Velea ceva cu el, dar nu se dăduseră știrile alea. Foarte prietenos el, super bagabonțel, nu părea un părinte din ăla smerit. Când l-am văzut la televizor cu copiii… Doamne, eu nu înțeleg cu de nu îl bate nimeni”, a spus Speak în podcast.

În urmă cu 9 ani, pe vremea când era preot, Cristian Pomohaci a fost exclus din preoție după ce în spațiul public au apărut informații despre numeroase acte de pedofilie, înșelăciune și evaziune fiscală.

De atunci și până în prezent, Pomohaci a continuat să atragă credincioși într-o așa-zisă sectă – care își desfășura activitatea în mănăstirea din localitatea Ernei, județul Murșe. În 2026, Pomohaci a ajuns în fața judecătorilor după ce în locuința sa au fost găsite peste 20 de grame de droguri de mare risc și peste două milioane de euro cash.

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