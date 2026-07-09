BANCUL ZILEI | Gândirea pozitivă

Indiferent de starea pe care o avem, bancurile ne vor schimba dispoziția și ne vor aduce zâmbetul pe buze. Selecția de glume de mai jos este haioasă și te vor face să iei o pauză de la agitația cotidiană.
Gândirea pozitivă este atunci, când cazi de pe scări și gândești:
„Wow, ce repede am ajuns!”
Un cuplu de vechi pensionari.
– Măi femeie, mergi la bucătărie și adu niște înghețată! Da’ notează, să nu uiți!
– Lasă că țin minte!
După jumătate de oră se întoarce cu o tavă de mici!
– Ti-am zis să notezi! Ai uitat muștarul!
Un client intră într-un restaurant de lux si se asează la masă.
Cheful vine si ii aduce meniuľ, iar clientul il intreabă:
– Îmi pare rău, dar ce fel de mâncare aveți aici?
Chelnerul răspunde:
– Avem cele mai fine preparate! La noi, mâncarea este ca o operă de artă!
Clientul, uimit, întreabă:
– Asta înseamnă că mâncarea va veni cu un cadou sau cu un bilet la muzeu?
Chelnerul:
– Nu, dar vă asigur că va fi destul de scumpă ca să merite să o puneți pe perete!
– Am auzit că noua actriță a fost aplaudată in delir de asistență in spectacolul de aseară. Nu e puțin să ai așa succes la debut in rolul Desdemonei!
– Aplauze a primit cu prisosință, dar nu cred să fi fost un așa mare succes.
– Cum așa?
– Spectatorii îl aplaudau pe Othello cum o strânge de gât!
Un chinez intră intr-un bar din America, se așează la bar și-i cere barmanului un whisky. In dreapta lui, Steven Spielberg.
Chinezul, un mare fan al filmelor acestuia, ii cere un autograf.
In schimb, Spielberg îi dă o palma și-i spune:
– Voi, poporul chinez ați bombardat Pearl Harbor, pleacă de-aici.
Chinezul, uimit, răspunde:
– N-au fost chinezii cei care au bombardat Pearl Harbor, ci japonezii.
– Chinezi, japonezi, taiwanezi, sunteți cu toții la fel, a replicat Spielberg.
Chinezul, jap-jap, ii dă doua palme lu’ Spielberg și-i spune:
– Tu ai scufundat Titanicul. Stramoșii mei au fost pe acea nava…
Șocat, Spielberg raspunde:
A fost un aisberg cel care a scufundat nava, nu eu..
Chinezul:
– Iceberg, Spielberg, Carlsberg … toți sunteți la fel.
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