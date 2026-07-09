A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

A fost cutremur în România, în noaptea de miercuri spre joi (8-9 iulie). Potrivit datelor publicate de reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 124,5 kilometri.

În dimineața zilei de 9 iulie, la ora locală 01:30, în zona seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter. Conform datelor publicate de reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 124,5 km.

În apropierea căror orașe s-a produs seismul de joi, 9 iulie

Cutremurul din această dimineață s-a produs în apropiere de următoarele orașe: Focșani, Buzău, Sfântul Gheorghe, Brașov, Ploiești și Bârlad:

35 km S de Focșani

57 km S de Buzău

75 km E de Sfântul Gheorghe

85 km E de Brașov

95 km NE de Ploiești

98 km S de Bârlad

„În ziua de 09 Iulie 2026 la ora 01:30:18 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 124.5km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 37km S de Focșani, 57km S de Buzău, 75km E de Sfântu-Gheorghe, 85km E de Brașov, 95km NE de Ploiești, 98km S de Bârlad.”, au anunțat reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

De la începutul anului 2026, în România au avut loc o serie de cutremure de intensitate mică și moderată. Numai de la îneputul lunii iunie, în România s-au produs 8 cutremure slabe cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade pe Scara Richter. Cel mai intens cutremur din acest an s-a produs pe 26 februarie (în județul Vrancea) și a avut o magnitudine de 4, 4 grade pe scara Richter.

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