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Noapte de foc pe litoral! Două plaje din Mamaia au fost distruse complet de incendiu

De: David Ioan 09/07/2026 | 11:38
Foto: Instagram
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Imaginile apărute după incendiul puternic de pe litoral evidențiază dimensiunea pagubelor. Zonele din Mamaia cunoscute pentru atmosfera de vacanță și fluxul constant de turiști au fost transformate în câteva ore într-un peisaj acoperit de cenușă și resturi arse.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 04:00, în zona cluburilor din nordul stațiunii, iar flăcările s-au extins rapid de la un beach bar la o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Noapte de foc pe litoral!

Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit cu cinci autospeciale, însă focul a cuprins în total două terase, ajungând la o suprafață afectată de aproximativ 600 de metri pătrați. Ambele structuri au fost distruse complet.

Fotografiile surprind decoruri mistuite, mobilier ars, umbrele topite și zone întregi acoperite de cenușă. Plajele Crazy și H2O, recunoscute pentru atmosfera de petrecere din sezonul estival, sunt acum complet devastate. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza incendiului și valoarea pagubelor.

Două plaje din Mamaia au fost distruse complet de incendiu

Un alt incendiu puternic a avut loc pe 18 mai, la un depozit de cauciucuri din București. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru a limita extinderea flăcărilor, iar fumul dens a afectat și fațada unei clădiri adiacente, precum și două autovehicule.

„La sosirea primelor echipaje de stingere incendiul se manifesta violent cu degajari foarte mari de fum la un depozit de cauciucuri pe structura metalica. A fost afectata si fatada unui depozit adiacent si 2 autovehicule.

Intervenim cu 20 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți, autospecială de descarcerare si trei echipaje SMURD.

Până în momentul de față sunt 3 victime: 2 pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână”, au transmis reprezentanții ISUBIF.

Ambele incidente arată cât de rapid se pot produce astfel de situații și cât de mari pot fi pagubele lăsate în urmă.

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