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Avertizare de vijelii în România, până la 2:00. Ce zone sunt afectate

De: David Ioan 09/07/2026 | 12:14
Avertizare de vijelii în România, până la 2:00. Ce zone sunt afectate
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Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, joi, o avertizare de Cod portocaliu pentru averse torențiale cu acumulări importante de apă. În același interval, rămâne activ și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până vineri dimineață, pentru 16 județe și București.

În intervalul 12:00 – 17:00, județele Dâmbovița și Prahova intră sub incidența Codului portocaliu, unde sunt așteptate ploi torențiale cu acumulări de 30 – 40 l/mp, iar local pot depăși 50 – 60 l/mp, mai ales în zonele deluroase și montane.

Avertizare de vijelii în România, până la 2:00

Meteorologii atrag atenția că în aceste județe va ploua, în doar câteva ore, aproape cât într-o lună întreagă.

„Codul portocaliu ce vizează județele Dâmbovița și Prahova va aduce valori posibile peste de 50 – 60 de litri pe metru pătrat pe secvențe scurte, în condițiile în care luna iulie înregistrează în mod obișnuit o cantitate între 70 – 80 de litri pe metru pătrat. Așadar, (cantitățile de apă din perioada Codului portocaliu) se apropie de cât ar trebui să plouă în toată luna iulie în țara noastră.”

Codul galben, valabil de la ora 12:00 până la ora 2:00, vizează Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse ce pot ajunge la 15 – 20 l/mp, izolat peste 30 – 40 l/mp, însoțite de rafale de vânt de 50 – 70 km/h.

Ce zone sunt afectate

În zonele afectate sunt posibile descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Regimul termic înregistrează deja o scădere, cu valori între 19 grade în estul Transilvaniei și 28 – 29 de grade în sudul Olteniei, iar în București maximele se situează în jurul a 25 – 26 de grade. Vineri sunt așteptate 30 de grade în Oltenia și 29 de grade în Capitală, înainte ca weekendul să readucă temperaturi apropiate de pragul caniculei.

„Ziua de sâmbătă și duminică va aduce valori apropiate de pragul unei zile de caniculă, cu 33 – 34 de grade în partea de vest și sud a țării”, a declarat Elena Mateescu.

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