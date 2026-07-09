Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute artiste din muzica pop-rock, cunoscută pentru piesa „Total Eclipse of the Heart”, a murit la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut de familia și echipa sa.

Este doliu în lumea muzicii după ce Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani. Dispariția artistei a îndurerat fanii și colegii de breaslă din întreaga lume. În luna mai, cântăreața a ajuns de urgență la spital, în Portugalia, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul intestinelor. Din cauza stării sale critice, medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i oferi cele mai bune șanse de recuperare.

La începutul lunii următoare, reprezentantul artistei a anunțat că aceasta ieșise din comă, însă continua să fie internată la secția de terapie intensivă, iar starea sa de sănătate era în continuare extrem de gravă.

Anunțul privind decesul cântăreței a fost făcut de familie și de echipa sa, prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina oficială a artistei. Bonnie Tyler a murit în cursul nopții trecute, după ce în ultimele luni se confruntase cu probleme de sănătate.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a încetat din viață în mod neașteptat noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, în urma bolii pentru care urma tratament. Vom publica în scurt timp un nou comunicat, însă, pentru moment, vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente de tragedie”, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei.

Bonnie Tyler, carieră muzicală timp de cinci decenii

Bonnie Tyler s-a născut în 1951 în orașul Skewen din Țara Galilor. Debutul său în industria muzicală a venit după ce a fost remarcată de impresarul Roger Bell în timpul unui spectacol susținut într-un club din Swansea. La scurt timp, în 1977, și-a lansat primul single, „Lost in France”, piesă care a marcat începutul unei cariere de succes pe scena internațională.

Apoi a lansat piesa „It’s a Heartache”, care a ocupat poziții importante în topurile muzicale din Marea Britanie și Statele Unite. Câțiva ani mai târziu, artista și-a consolidat statutul de vedetă mondială prin hitul „Total Eclipse of the Heart”, lansat în 1983, melodie care a ajuns pe primul loc în clasamentele din ambele țări și a rămas una dintre cele mai cunoscute balade rock din istorie.

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