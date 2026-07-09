Cauza reală a morții actriței Ece Irtem. Ce au descoperit medicii legiști

Moartea actriței Ece Irtem, cunoscută publicului din serialul „Șerbet de afine”, a șocat lumea filmului și i-a întristat pe fanii din întreaga lume. Dispariția sa, la doar 35 de ani, a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că primele informații indicau că ar fi murit în urma unui infarct. Rezultatele investigațiilor au arătat însă un cu totul alt motiv al decesului.

Ece Irtem a fost una dintre actrițele apreciate ale noii generații din Turcia, iar rolul interpretat în serialul „Șerbet de afine” i-a adus recunoaștere atât în țara natală, cât și peste hotare. Născută pe 14 iunie 1991, artista împlinise 35 de ani cu doar o zi înainte de tragedie, iar vestea morții sale a provocat un val de reacții și mesaje de condoleanțe din partea colegilor și admiratorilor.

Cauza morții actriței Ece Irtem

Actrița a fost găsită fără viață în locuința sa, iar primele informații apărute în presa turcă sugerau că ar fi suferit un infarct. În același timp, au apărut și alte teorii cu privire la vacanța petrecută în Thailanda cu aproximativ o săptămână înainte de deces. În timpul sejurului, Ece Irtem a fost mușcată de o maimuță, iar incidentul a alimentat și mai mult suspiciunile privind cauza morții.

Raportul întocmit ulterior de Institutul de Medicină Legală și transmis Parchetului din Anadolu, Istanbul, a clarificat însă situația. Potrivit documentului, în sângele actriței a fost depistată o concentrație de 395 miligrame de alcool etilic pe decilitru, iar specialiștii au concluzionat că decesul a fost provocat de o intoxicație acută cu alcool etilic. Astfel, ipoteza unui infarct a fost infirmată de rezultatele analizelor medico-legale.

După finalizarea procedurilor, Ece Irtem a fost condusă pe ultimul drum în districtul Kușadası, din orașul său natal, Aydın. Familia, prietenii și apropiații au participat la funeralii într-o atmosferă sobră și încărcată de emoție, aducând un ultim omagiu actriței care a cucerit publicul prin talentul său.

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