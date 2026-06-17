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Ece Irtem și-a presimțit moartea?! Ce i-a dezvăluit actrița prietenei sale, înainte să se stingă din viață

De: Elisa Tîrgovățu 17/06/2026 | 17:08
Ece Irtem și-a presimțit moartea?! Ce i-a dezvăluit actrița prietenei sale, înainte să se stingă din viață
Ece Irtem a presimțit că va muri. Ce i-a transmis actrița prietenei sale înainte de a se stinge din viață / Sursa foto: Social media
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Ece Irtem, actrița de origine turcă, a încetat din viață la vârsta de 35 de ani, în urma unui presupus infarct, lăsând în urmă o mare tristețe în rândul celor care au cunoscut-o. După această pierdere, prietena sa apropiată, actrița Cansu Gültekin Dincir, a împărtășit public câteva amintiri încărcate de emoție, dar și o dezvăluire neașteptată.

La puțin timp după ce s-a aflat vestea dispariției lui Ece Irtem, Cansu Gültekin Dincir a postat pe Instagram o serie de imagini surprinse alături de actriță, însoțite de un mesaj profund emoționant.

„Astăzi am pierdut pe cineva foarte drag”, a scris aceasta la începutul mesajului, rememorând legătura strânsă pe care o aveau în urmă cu câțiva ani. Cansu a povestit că, la un moment dat, au fost extrem de apropiate. Cele două prietene au locuit împreună și au împărtășit atât momentele frumoase, cât și cele dificile, uneori chiar și ultima masă.

Chiar dacă în ultimii ani drumurile lor s-au separat, cele două au continuat să țină legătura constant. Prietena actriței a mai povestit că Ece trecuse printr-o perioadă foarte dificilă. Actrița s-a confruntat cu mai multe pierderi și încercări care au afectat-o profund.

Ece Irtem a avut o presimțire că va muri tânără

Cea mai tulburătoare parte a mesajului a fost legată de o conversație pe care cele două au avut-o în trecut.

„Ece era o persoană cu un suflet extraordinar de curat, aproape naiv. Tocmai de aceea era deseori dezamăgită și rănită de oameni. Se consuma foarte mult chiar și pentru lucruri mărunte”, a mărturisit Cansu.

Sursa foto: Social media

Ea a rememorat apoi o afirmație care i-a rămas adânc întipărită în minte:

„Odată mi-a spus: Nu reușesc să mă imaginez niciodată ca pe o femeie în vârstă. Cred că voi muri tânără. I-am răspuns să nu mai vorbească astfel. În ultimele trei zile, fără să știu de ce, m-am gândit continuu la ea. Se pare că unele presimțiri nu sunt întâmplătoare.”

Actrița își dorea să devină celebră și să se mute în Thailanda

În mesajul transmis, Cansu Gültekin Dincir a vorbit despre Ece Irtem ca despre o persoană sensibilă, romantică și plină de viață. Aceasta își dorea să își construiască o familie și spera la o căsnicie în viitor.

De asemenea, avea numeroase preocupări artistice și planuri pentru viitor. Scria poezii inspirate de oamenii apropiați, visa la o carieră în muzică și își propunea să ajungă o actriță cunoscută. Printre dorințele ei se afla și ideea de a se stabili, la un moment dat, în Thailanda.

​„Era incredibil de plină de viață. Își crea singură motive de bucurie, cânta, dansa și răspândea energie pozitivă în jurul ei. Credea foarte mult în destin și în ceea ce îi este scris fiecărui om”, a mai mărturisit prietena sa.

Sursa foto: Social media

Cansu Gültekin Dincir a transmis un ultim omagiu

În finalul mesajului, Cansu a dezvăluit că Ece nu și-ar fi dorit ca cei apropiați să o jelească în mod excesiv. Potrivit mărturiei sale, actrița obișnuia să spună că, într-un astfel de moment, și-ar dori să fie ascultată piesa „Clap Your Hands”, iar cei dragi să îi păstreze amintirea cu seninătate.

„Am plâns toată ziua, dar de dragul ei voi asculta și eu „Clap Your Hands”. Odihnește-te în lumină, draga mea Ece. Mă bucur că am împărțit o parte din tinerețea noastră împreună”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

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Ece Irtem a murit la o zi după ce a împlinit 35 de ani. Actrița din serialele turcești a fost găsită fără viață în propria casă

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