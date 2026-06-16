Ece Irtem a murit la o zi după ce a împlinit 35 de ani. Actrița din serialele turcești a fost găsită fără viață în propria casă

Lumea televiziunii din Turcia este în doliu după moartea actriței Ece Irtem, cunoscută pentru rolul său din serialul „Șerbet de afine” („Kızılcık Şerbeti”). Artista s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, la doar o zi după ce își sărbătorise ziua de naștere.

Potrivit Euronews, actrița a murit luni dimineață, fiind găsită fără viață în locuința sa. Informațiile apărute în presa locală indică faptul că aceasta ar fi suferit un stop cardiac în locuință, însă cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită oficial.

Ece Irtem a murit la 35 de ani

Ece Irtem era una dintre actrițele cunoscute ale producțiilor TV turcești recente, iar rolul din „Kızılcık Şerbeti” i-a adus vizibilitate internațională. Născută pe 14 iunie 1991, artista împlinise 35 de ani chiar cu o zi înainte de tragedie.

În prezent, autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului, iar rezultatele finale vor fi confirmate în urma autopsiei. Moartea sa a generat numeroase reacții în presa internațională și în mediul online, unde fanii au transmis mesaje de condoleanțe.

Tot mai multe atacuri de cord în rândul artiștilor din Turcia

Seria de decese cauzate de atacuri de cord din ultimii ani a atras din nou atenția asupra bolilor cardiovasculare care apar la vârste tinere.

Prima dintre aceste pierderi tragice a avut loc în septembrie 2024. Metin Arolat, o figură importantă a muzicii pop turcești, cântăreț, compozitor și regizor, a decedat la vârsta de 52 de ani după ce s-a prăbușit brusc și a suferit un stop cardiac în timp ce cânta pe scena din Kadıköy.

În urma morții lui Arolat, în octombrie 2024, Vural Çelik, un actor de teatru cunoscut, a decedat la domiciliul său din cauza unui atac de cord, la vârsta de 51 de ani. Ulterior, presa a anunțat că Tekin Temel, un actor cunoscut pentru rolurile sale în proiecte precum Ezel și Acı Hayat, a murit și el în urma unui atac de cord, la vârsta de 56 de ani.

Moartea subită a unor persoane celebre a stârnit o dezbatere în Turcia, în special pe rețelele de socializare, despre atacurile de cord premature. În timp ce unii utilizatori au menționat factori precum criza economică și nutriția precară, alții au început să dea vina pe vaccinurile împotriva COVID-19, mai notează sursa citată.

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