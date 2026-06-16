Cu câteva săptămâni înainte ca Oliver Tree să moară într-un accident de elicopter în Brazilia, cântărețul și compozitorul a vorbit deschis despre restricțiile și prevederile incluse în testamentul său.

În timpul unei apariții la podcastul „Zach Sang Show”, în luna aprilie, interpretul hitului „Life Goes On” a declarat că nu considera că „averea sa sau lucrurile create datorită acesteia” îi aparțin cu adevărat și că intenționa să le ofere înapoi după moarte, scrie PEOPLE.

Ce scrie în testamentul lui Oliver Tree

Într-un interviu acordat în luna aprilie, Oliver Tree a vorbit deschis despre testamentul său și despre modul în care și-ar dori să fie folosită averea acumulată de-a lungul carierei. Artistul susținea că nu intenționează să lase banii familiei, ci să îi redirecționeze către comunitatea artistică.

Potrivit declarațiilor sale, Tree considera că succesul financiar obținut datorită muzicii nu îi aparține în totalitate și că o mare parte din veniturile generate de opera sa ar trebui să se întoarcă în lumea artei. Din acest motiv, el a spus că și-a organizat testamentul astfel încât fondurile să fie administrate printr-o fundație dedicată sprijinirii tinerilor artiști.

„Când voi muri, am pus totul la punct, testamentul meu este făcut astfel încât, atunci când voi pleca dintre noi, familia mea, nimeni, nu va primi niciun ban. Dacă voi avea o soție sau copii ori orice altceva, nu vor primi nici măcar un ban. Îmi voi ajuta copiii să facă facultatea, asta este înțelegerea. Dar nu va exista nicio moștenire care să le ofere avantaje doar pentru că tatăl lor a făcut niște lucruri prin anii 2000. Ideea este că, atunci când voi muri, toți banii se vor întoarce la artiști”, a spus Tree, care avea 32 de ani.

Ce se va întâmpla cu averea lui Oliver Tree

Artistul afirma că a creat un proiect numit „Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”, o inițiativă care ar urma să ofere finanțare creatorilor aflați la început de drum. Ideea era ca veniturile generate în timp de catalogul său muzical și de alte active asociate carierei să fie folosite pentru susținerea unor proiecte artistice selectate anual de un comitet.

„Când voi muri, toți banii se vor întoarce în artă”, declara acesta în interviu, explicând că și-ar dori ca fundația să funcționeze pe termen foarte lung și să continue să sprijine generații viitoare de creatori.

Oliver Tree a murit într-un accident de elicopter

Cântărețul Oliver Tree, cunoscut pentru piesele sale celebre „Life Goes On” și „Miss You”, s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. Artistul a murit în mod tragic, după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer. Artistul se afla într-unul dintre ele și nu a mai avut nicio șansă.

Potrivit primelor informații, transmise de Poliția Civilă din Rio de Janeiro, Oliver Tree și alte cinci persoane și-au pierdut viața după ce două elicoptere s-au ciocnit duminică dimineață, 14 iunie, deasupra unui parc auto pentru vehicule electrice, în sud-vestul orașului Rio de Janeiro.

Cântărețul, pe numele său real Oliver Tree Nickell, a fost identificat ca fiind una dintre cele șase victime ale accidentului de elicopter produs duminică în Recreio dos Bandeirantes, o zonă din sud-vestul orașului Rio de Janeiro.

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