Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma sa fizică

Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma sa fizică

De: Daniel Matei 31/07/2026 | 22:10
Arnold Schwarzenegger împlinește 79 de ani. Actorul își impresionează în continuare fanii cu forma sa fizică
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Arnold Schwarzenegger și-a sărbătorit cea de-a 79-a aniversare într-un mod care l-a consacrat de-a lungul întregii cariere: în sala de sport. Actorul și fostul campion de culturism a publicat pe rețelele de socializare fotografii în care apare antrenându-se și demonstrând că își păstrează în continuare forma fizică impresionantă.

Potrivit Page Six, imaginile îl surprind pe Schwarzenegger antrenându-se cu greutăți într-o sală de fitness din Los Angeles. Îmbrăcat într-un tricou și pantaloni scurți negri, actorul și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare și un ceas auriu, iar fanii au remarcat imediat că, la aproape 80 de ani, continuă să se antreneze cu aceeași disciplină care l-a făcut celebru.

De ce nu vrea Arnold Schwarzenegger cadouri

În mesajul care a însoțit fotografiile, Arnold Schwarzenegger a transmis că nu își dorește cadouri de ziua lui, ci preferă să își folosească aniversarea pentru a promova un stil de viață activ.

„Astăzi împlinesc 79 de ani. Nu vreau niciun cadou. În schimb, eu și echipa mea schimbăm din temelii industria fitnessului”, a scris actorul.

Schwarzenegger a explicat că își dorește să încurajeze cât mai multe persoane să facă mișcare și să adopte obiceiuri sănătoase, spunând că aceasta este misiunea sa de zeci de ani.

Postarea a fost rapid inundată de mesaje de felicitare. Mulți dintre admiratorii actorului au remarcat că acesta continuă să inspire generații întregi prin dedicarea sa pentru sport și sănătate.

Arnold Schwarzenegger este considerat unul dintre cei mai mari culturiști din toate timpurile, câștigând de șapte ori titlul Mr. Olympia înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de acțiune de la Hollywood, cu roluri emblematice în filme precum Terminator, Predator și True Lies. Ulterior, a fost guvernator al statului California între 2003 și 2011.

Deși în urmă cu câțiva ani recunoștea că îi este greu să accepte schimbările pe care le aduce înaintarea în vârstă, Schwarzenegger spune că nu a renunțat niciodată la antrenamente și continuă să creadă că mișcarea este unul dintre cele mai importante obiceiuri pentru o viață sănătoasă.

CITEȘTE ȘI:

Nu e o glumă! O actriță de 85 de ani și-a făcut cont pe OnlyFans: ”De ce să nu profit de această oportunitate?”

Regina Camilla ar fi nemulțumită după ultimele fotografii publicate de Meghan Markle. Care este motivul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! O actriță de 85 de ani și-a făcut cont pe OnlyFans: ”De ce să nu profit de această oportunitate?”
Showbiz internațional
Nu e o glumă! O actriță de 85 de ani și-a făcut cont pe OnlyFans: ”De ce să…
Primele imagini cu Irina Shayk, fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, alături de noul iubit, Devin Booker
Showbiz internațional
Primele imagini cu Irina Shayk, fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, alături de noul iubit, Devin Booker
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să intervină în criza energetică
Mediafax
„Ne jucăm cu un reactor NUCLEAR”. Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să...
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!
Adevarul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!"....
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Mediafax
Intră în vigoare „dreptul la REPARAȚIE”. Ce drepturi noi au consumatorii din România
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în Nibiru cu animalul de companie
Click.ro
Cum a reacționat Selly după ce Alex Ciucu nu a fost lăsat să intre în...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80 de ani
Digi24
Doliu în lumea filmului: Actorul din „Doctor Who” și „Urzeala Tronurilor” a murit la 80...
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de 15.250 de euro
Promotor.ro
Unde poți cumpăra o DACIA LOGAN 2026 pe MOTORINĂ? Are un preț de pornire de...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Descopera.ro
Galaxia noastră s-a răsturnat la 90 de grade, iar astronomii nu știu de ce
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Gandul.ro
Italia suspendă aplicarea acordului Schengen cu Spania după valul de migranți din Ceuta
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le ...
Ipostază rară cu ginerele Maiei Morgenstern și fiul său: ”Fotografii pe care le faci, dar nu le postezi”
Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: ...
Maria Covașa îi dă replica lui Marcel de la Insula Iubirii, după ce fosta ispită i-a criticat transformarea: „Ar trebui să învețe să vorbească”
Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul ...
Fosta iubită a lui Alexandru Papadopol s-a căsătorit în mare secret, la 50 de ani. Cine este soțul Adrianei Irimescu
Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2
Cine este soția lui Adrian Ropotan, antrenorul care a fost rănit grav după accidentul cu Dinamo 2
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O ...
Scandalul dintre Iana Novac și organizatoarea „rău-platnică” a ajuns în instanță: „O așteaptă zile grele”
Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”
Stare de alertă la nivel național! Anunțul făcut de Ilie Bolojan: ”Fac un apel către cetățeni”
Vezi toate știrile