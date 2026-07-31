Arnold Schwarzenegger și-a sărbătorit cea de-a 79-a aniversare într-un mod care l-a consacrat de-a lungul întregii cariere: în sala de sport. Actorul și fostul campion de culturism a publicat pe rețelele de socializare fotografii în care apare antrenându-se și demonstrând că își păstrează în continuare forma fizică impresionantă.

Potrivit Page Six, imaginile îl surprind pe Schwarzenegger antrenându-se cu greutăți într-o sală de fitness din Los Angeles. Îmbrăcat într-un tricou și pantaloni scurți negri, actorul și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari de soare și un ceas auriu, iar fanii au remarcat imediat că, la aproape 80 de ani, continuă să se antreneze cu aceeași disciplină care l-a făcut celebru.

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De ce nu vrea Arnold Schwarzenegger cadouri

În mesajul care a însoțit fotografiile, Arnold Schwarzenegger a transmis că nu își dorește cadouri de ziua lui, ci preferă să își folosească aniversarea pentru a promova un stil de viață activ.

„Astăzi împlinesc 79 de ani. Nu vreau niciun cadou. În schimb, eu și echipa mea schimbăm din temelii industria fitnessului”, a scris actorul.

Schwarzenegger a explicat că își dorește să încurajeze cât mai multe persoane să facă mișcare și să adopte obiceiuri sănătoase, spunând că aceasta este misiunea sa de zeci de ani.

Postarea a fost rapid inundată de mesaje de felicitare. Mulți dintre admiratorii actorului au remarcat că acesta continuă să inspire generații întregi prin dedicarea sa pentru sport și sănătate.

Arnold Schwarzenegger este considerat unul dintre cei mai mari culturiști din toate timpurile, câștigând de șapte ori titlul Mr. Olympia înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de acțiune de la Hollywood, cu roluri emblematice în filme precum Terminator, Predator și True Lies. Ulterior, a fost guvernator al statului California între 2003 și 2011.

Deși în urmă cu câțiva ani recunoștea că îi este greu să accepte schimbările pe care le aduce înaintarea în vârstă, Schwarzenegger spune că nu a renunțat niciodată la antrenamente și continuă să creadă că mișcarea este unul dintre cele mai importante obiceiuri pentru o viață sănătoasă.

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