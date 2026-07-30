Regina Camilla ar fi fost deranjată de una dintre cele mai recente postări publicate de Meghan Markle pe rețelele de socializare, după întâlnirea privată pe care ducii de Sussex ar fi avut-o recent cu regele Charles și alți membri ai familiei regale.

Potrivit publicației australiene New Idea, Camilla și-ar fi dorit ca detaliile discuțiilor purtate în cadrul reuniunii să rămână strict confidențiale, iar imaginile distribuite ulterior de Meghan ar fi fost interpretate drept o încălcare a acestei înțelegeri.

Regina Camilla, nemulțumită de Meghan Markle

Prințul Harry și Meghan Markle sunt în relații tensionate cu familia regală de mai mulți ani, însă, în timpul recentei lor vizite în Marea Britanie, au avut o întâlnire privată cu regele Charles și regina Camilla.

De la această întâlnire nu au fost publicate fotografii oficiale, iar Meghan și cei doi copii ai săi, prințul Archie și prințesa Lilibet, nici măcar nu au fost surprinși în imagini realizate în Regatul Unit.

Cu toate acestea, Meghan a publicat ulterior pe rețelele de socializare o galerie de fotografii din „vacanța de vară” a familiei, în care apar plimbându-se pe domeniul Althorp, locul în care a copilărit regretata prințesă Diana.

Ce ar fi supărat-o pe regina Camilla

Publicația susține că membrii familiei regale au insistat ca întâlnirea să se desfășoare într-un cadru discret și fără expunere publică, iar postările ulterioare ale ducesei de Sussex ar fi fost considerate nepotrivite. Potrivit surselor, regina Camilla ar fi transmis că, în cazul în care vor exista noi reuniuni de familie, păstrarea confidențialității va fi o condiție esențială.

Publicația mai susține că, deși regele Charles își dorește să îmbunătățească relația cu prințul Harry, există în continuare rezerve în interiorul familiei regale cu privire la posibilitatea ca detalii despre întâlnirile private să ajungă în spațiul public.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de Palatul Buckingham, de reprezentanții regelui Charles sau de cei ai ducilor de Sussex.

Potrivit presei britanice, întâlnirea dintre regele Charles, regina Camilla, prințul Harry și Meghan Markle ar fi avut loc la începutul acestei luni, în cadrul unei vizite private în Marea Britanie. Publicațiile au relatat că reuniunea a reprezentat o nouă încercare de reconciliere între ducii de Sussex și familia regală, după mai mulți ani marcați de tensiuni și declarații publice controversate.

La scurt timp după vizită, Meghan Markle a publicat pe contul său de Instagram o serie de fotografii și clipuri video din vacanța petrecută alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Imaginile surprind momente de familie și peisaje din timpul călătoriei, fără a face însă referire directă la întâlnirea cu regele Charles.

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