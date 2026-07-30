Prințul William ar fi interzis ca Harry și Meghan să fie cazați la Windsor. Motivul din spatele deciziei care alimentează ruptura din familia regală

Noi informații apărute în presa britanică susțin că Prințul William ar fi luat măsuri pentru a evita orice întâlnire față în față cu fratele său, Prințul Harry, în timpul recentei vizite a Ducelui și Ducesei de Sussex în Marea Britanie. Potrivit acestor afirmații, moștenitorul tronului nu și-ar fi dorit ca Harry și Meghan Markle să primească o locuință regală la Windsor, de teamă că o confruntare între cei doi frați ar putea degenera.

William ar fi vrut să evite orice întâlnire cu Harry și Meghan

Potrivit revistei Woman, citată de Daily Express, Prințul William s-ar fi opus ca Prințului Harry și lui Meghan Markle să li se ofere cazare la Windsor în timpul vizitei lor în Regatul Unit.

În timp ce Regele Charles ar încerca să refacă relația cu fiul său cel mic și cu nora sa, surse citate de publicație susțin că Prințul de Wales a dorit să își țină fratele departe de locuința familiei sale.

Editorul regal al revistei Woman, Emily Andrews, afirmă că William a fost nemulțumit după ce au apărut informații potrivit cărora Harry și Meghan urmau să vină în Marea Britanie împreună cu Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

„Nu voia să riște să îl întâlnească pe Harry”

Emily Andrews susține că William și-a exprimat foarte clar poziția în spatele ușilor închise.

„Mi s-a spus că Prințul William a transmis clar că lui Harry și lui Meghan nu trebuie să li se ofere Castelul Windsor sau orice altă locuință regală din Windsor. Nu voia să riște să îl întâlnească pe fratele său mai mic, sau pe Meghan, pe propriul său teritoriu”, a scris jurnalista.

Prințul și Prințesa de Wales locuiesc la Adelaide Cottage, pe domeniul Windsor, la mică distanță atât de Castelul Windsor, cât și de Frogmore Cottage, fosta reședință britanică a Ducilor de Sussex. Acest lucru ar fi făcut posibilă o întâlnire întâmplătoare între cele două familii.

Temeri privind o confruntare între cei doi frați

Potrivit aceleiași surse, William ar fi vrut să evite cu orice preț o întâlnire directă cu Harry.

Emily Andrews susține că Prințul de Wales se temea de o posibilă „confruntare dură” între cei doi frați și că ar fi făcut tot posibilul pentru ca aceasta să nu aibă loc.

„Aș merge până acolo încât să spun că l-ar evita complet pe Harry dacă acesta s-ar apropia de el”, a adăugat jurnalista.

Regele Charles încearcă să refacă legătura cu Harry

Noile informații apar în contextul în care presa britanică relatează că Regele Charles ar fi dispus să îmbunătățească relația cu Prințul Harry.

Cei doi frați nu ar mai fi petrecut timp împreună în mod semnificativ de la funeraliile unchiului lor, din august 2024, când, potrivit relatărilor din presă, au păstrat distanța unul față de celălalt.

Deși Harry ar fi primit o ofertă de cazare la Palatul Buckingham în timpul vizitei din luna iulie, au existat informații contradictorii privind intenția sa de a accepta această variantă. În cele din urmă, Harry și Meghan nu au fost văzuți deloc la Windsor.

William și Kate ar fi ales să se distanțeze de Sussex

În perioada în care Harry, Meghan, Archie și Lilibet s-au întâlnit în privat cu Regele Charles și Regina Camilla la Highgrove House, Prințul William și Prințesa Catherine au participat la evenimentul caritabil DMMI Royal Charity Polo Cup.

Biograful regal Russell Myers susține, în cartea sa William & Catherine, că William și Kate au ales în mod deliberat să se distanțeze de Ducii de Sussex pentru a proteja atât familia lor, cât și viitorul monarhiei.

Autorul afirmă că, la început, Catherine ar fi încercat să joace rolul de mediator între cei doi frați, însă, după ce Harry a decis să renunțe la statutul de membru activ al Familiei Regale, Prințesa de Wales ar fi ajuns la concluzia că o împăcare este puțin probabilă.

Până în acest moment, Palatul Kensington și reprezentanții Ducelui și Ducesei de Sussex nu au comentat aceste informații.

CITEȘTE ȘI: Regina Camilla i-a oferit un sfat discret lui Meghan Markle despre relația cu presa de scandal. Ce a povestit prințul Harry

Prințul Harry dezvăluie camera secretă din Palatul Buckingham în care nu a avut voie să intre până la 33 de ani