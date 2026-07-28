Regina Camilla i-a oferit un sfat discret lui Meghan Markle despre relația cu presa de scandal. Ce a povestit prințul Harry

Intrarea în familia regală britanică a venit cu numeroase provocări pentru Meghan Markle, iar atenția constantă a presei a fost una dintre cele mai dificile. În autobiografia sa, Spare, prințul Harry dezvăluie că regina Camilla a încercat să o liniștească pe ducesa de Sussex, oferindu-i un sfat bazat pe propria experiență. Însă cuvintele ei nu au fost primite așa cum intenționase.

Regina Camilla i-a oferit un sfat lui Meghan Markle

Viața în familia regală presupune o perioadă de adaptare dificilă pentru noii membri. Atât prințesa Kate, cât și Meghan Markle au beneficiat de pregătire înainte de a-și asuma rolurile oficiale, însă expunerea mediatică intensă a fost o provocare pe care au trebuit să o gestioneze din mers.

În volumul Spare, prințul Harry povestește că, într-o perioadă în care Meghan era supusă unei atenții intense din partea presei, aceasta a apelat la Camilla pentru un sfat.

„Între timp, Meg a luat legătura cu Camilla, care a încercat să o sfătuiască spunându-i că presa așa procedează întotdeauna cu noii veniți, că totul va trece în timp și că și Camilla fusese cândva personajul negativ. Implicația fiind care? Că acum venise rândul lui Meg? De parcă ar fi fost același lucru”, a scris Harry.

Camilla, despre logodna lui Harry și Meghan

La momentul logodnei dintre prințul Harry și Meghan Markle, actuala regină Camilla a avut doar cuvinte de apreciere la adresa fostei actrițe americane.

Ea declara atunci presei:

„Este minunat și, așa cum am spus, pierderea Americii este câștigul nostru. Suntem cu toții absolut încântați. După cum puteți vedea, sunt atât de fericiți. Uneori, într-o perioadă în care suntem înconjurați de atât de multe vești rele, este o adevărată bucurie să avem, în sfârșit, și o veste bună. Așa cum am mai spus, suntem încântați.”

Moment stânjenitor între Meghan și Kate

În aceeași carte, prințul Harry își amintește și un episod petrecut în primele luni după ce Meghan a intrat în familia regală, despre care spune că a creat o tensiune discretă între ducesa de Sussex și prințesa Kate.

Totul ar fi pornit de la un gest obișnuit pentru Meghan. Aceasta uitase să își ia luciul de buze și i-a cerut lui Kate să îl împrumute.

„Totul a venit după un moment stânjenitor petrecut în culise. Meg a întrebat-o pe Kate dacă îi poate împrumuta luciul de buze. Un lucru obișnuit pentru americani. Meg îl uitase pe al ei, se temea că avea nevoie de el și s-a întors spre Kate pentru ajutor. Kate, surprinsă, și-a deschis geanta și, fără prea mare tragere de inimă, a scos un tub mic. Meg a pus puțin pe deget și și-a aplicat pe buze.”

Harry susține că reacția prințesei de Wales a fost vizibilă.

„Kate a făcut o grimasă. Poate a fost doar o mică diferență de stil. Ceva de care ar fi trebuit să râdem la scurt timp după aceea. Dar a lăsat o urmă. Apoi presa a simțit că se întâmplă ceva și a încercat să transforme totul într-o poveste mult mai mare. «Iată-ne din nou», mi-am spus cu tristețe.”

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