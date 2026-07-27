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Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke Irvine? „Cine nu își dorește o familie?”

De: Daniel Matei 27/07/2026 | 22:10
Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke Irvine? „Cine nu își dorește o familie?”
Sursa foto: Profimedia
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Actorul și modelul Sam Asghari, fostul soț al lui Britney Spears, a acordat un interviu legat de relația sa cu actuala lui iubită, Brooke Irvine, în care a declarat că nu exclude posibilitatea de a-și întemeia o familie alături de aceasta.

În același timp, el a spus că este conștient de faptul că va rămâne asociat cu Britney pentru mult timp și că, în ochii publicului, va rămâne „Domnul Britney Spears”.

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Într-un interviu acordat publicației Page Six, Asghari a mărturisit că este foarte fericit în relația cu Brooke Irvine, agent imobiliar cu care formează un cuplu de aproape doi ani. Cei doi locuiesc împreună în Los Angeles, alături de câinele lor.

„Este minunată. Mă susține enorm și încercăm să ne bucurăm de vară și să ne organizăm o vacanță, în funcție de programul nostru”, a spus el.

Întrebat dacă își dorește copii în viitor, Asghari a explicat că, deocamdată, prioritatea sa rămâne cariera.

„Acum sunt concentrat pe cariera mea, dar am învățat că, dacă vreau să-mi construiesc un viitor la Hollywood, trebuie să-mi asum eu riscurile, nu familia și oamenii de lângă mine”, a declarat actorul.

Totuși, el a lăsat să se înțeleagă că își dorește să devină tată la un moment dat.

„Dar, da, la un moment dat… cine nu își dorește o familie? Cred că toată lumea își dorește o familie”, a afirmat Asghari.

Va rămâne mereu „domnul Britney Spears”

În același interviu, Sam Asghari a recunoscut că, indiferent de evoluția carierei sale, publicul îl va asocia întotdeauna cu Britney Spears.

„Nu se va întâmpla niciodată să nu mai fiu întrebat despre asta. Dar sunt complet pregătit să răspund acestor întrebări și să nu mă mai afecteze”, a spus el.

Asghari și Britney Spears s-au cunoscut în 2016, pe platoul videoclipului Slumber Party. Cei doi s-au căsătorit în 2022, iar divorțul lor a fost finalizat în 2024. Actorul spune că nu regretă relația și că experiența l-a ajutat să devină omul de astăzi.

„Trecutul este trecut. Îl putem celebra și putem reflecta asupra lui. Nu pot schimba ceea ce s-a întâmplat și nu mă voi plânge niciodată de ceva care mi-a schimbat viața, fie în bine, fie în rău”, a declarat el.

În prezent, Sam Asghari își continuă cariera de actor și joacă în filmul The Gentleman Thief, alături de John Travolta.

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