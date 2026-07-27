Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete

Șefa comunicațiilor din serviciile de informații militare ale Ucrainei și-a pierdut viața în urma unui atac cu rachete lansat de Rusia asupra regiunii Kiev.

Potrivit primelor informații, colonelul Valentina Savițka participa la o reuniune a reprezentanților industriei de apărare, desfășurată pe un poligon privat.

Bombardamentul a provocat moartea a zece persoane, inclusiv a oficialei ucrainene, iar aproximativ 100 de oameni au fost răniți. De asemenea, numeroase clădiri din zonă au suferit distrugeri semnificative.

Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment dedicat producătorilor de armament, iar autoritățile au anunțat că atacul a avut consecințe grave atât în privința victimelor, cât și a pagubelor materiale.

Colonelul Valentina Savițka a decedat în timpul unui atac cu rachete

Autoritățile ucrainene au confirmat moartea colonelului Valentina Savițka în urma unui atac cu rachete Iskander atribuit Rusiei. Fostă jurnalistă, aceasta se afla la conducerea Centrului pentru Cooperare Internațională din cadrul Direcției de Securitate.

În urma atacului, Ministerul ucrainean de Externe a transmis un mesaj de condoleanțe și a reiterat angajamentul pentru tragerea la răspundere a celor considerați responsabili.

„Împărtășim durerea tuturor rudelor și prietenilor victimelor atacului terorist rusesc care au murit azi în regiunea Kiev și în Sloviansk. Continuăm munca pentru a aduce criminalii ruși în fața justiției pentru toate crimele de război comise”, a transmis Ministerul ucrainean de Externe.

Potrivit publicației detector.media, atacul cu rachete a vizat un poligon privat unde avea loc o reuniune a producătorilor ucraineni din industria de apărare. Sursa susține că întâlnirea ar fi fost organizată fără acordul armatei și al autorităților locale.

Familia Valentinei Savițka este în doliu

La scurt timp după tragedie, soțul Valentinei Savițka, Igor Solovei, directorul Centrului pentru Comunicații Strategice, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

„Familia mea este în doliu. Oameni fără suflet au ucis-o pe iubita mea soție, mamă și fiică, Valentina Savițka (Linevici)… Vă rog să o amintiți, a fost o persoană extraordinară, cea mai bună din lume…”, a scris Igor Solovei pe Facebook.

În urma bombardamentului, bilanțul a ajuns la 10 persoane decedate și aproximativ 100 de răniți. De asemenea, atacul a provocat distrugeri importante, fiind afectate zeci de locuințe, două hoteluri, un restaurant și 34 de autoturisme.

Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, persoana care a organizat evenimentul a fost reținută de autorități în urma incidentului.

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