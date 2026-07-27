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Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată cu Parkinson și cancer în același timp

De: Daniel Matei 27/07/2026 | 22:50
Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată cu Parkinson și cancer în același timp
Sursa foto: Profimedia
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Cântăreața americană Carly Simon a dezvăluit că a fost diagnosticată cu boala Parkinson și că, în aceeași perioadă, a trecut și printr-o intervenție chirurgicală pentru tratarea unui tip de cancer de piele. Artista în vârstă de 83 de ani spune că cele două probleme de sănătate au reprezentat una dintre cele mai dificile încercări din viața sa.

Potrivit The Independent, interpreta hitului You’re So Vain a făcut dezvăluirile într-un interviu acordat publicației britanice The Times, în care a vorbit despre modul în care și-a schimbat viața după aceste diagnostice.

Carly Simon are Parkinson și cancer în același timp

Artista a povestit că a aflat că suferă de boala Parkinson, iar aproape în aceeași perioadă medicii au descoperit că avea un carcinom bazocelular, cea mai frecventă formă de cancer de piele.

Carly Simon a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea tumorii și spune că operația a decurs bine. În ceea ce privește Parkinsonul, artista a explicat că încearcă să își gestioneze boala și să își păstreze o atitudine optimistă.

„A fost o provocare uriașă”, a mărturisit cântăreața, adăugând că încearcă să privească înainte și să se concentreze asupra lucrurilor pe care încă le poate face.

Intervenția chirurgicală a fost un succes

Carly Simon a fost operată cu succes pentru îndepărtarea tumorii, însă spune că intervenția i-a schimbat înfățișarea și a făcut-o să se simtă mai stânjenită atunci când apare în public.

„Cancerul a fost îndepărtat, dar operația mi-a afectat aspectul și m-a făcut să fiu mai conștientă de felul în care arăt atunci când ies în public”, a declarat artista.

Despre boala Parkinson, Simon spune că i-a fost greu să accepte diagnosticul și că simptomele diferă de la o zi la alta.

„Uneori sunt atât de obosită încât îmi este greu să-mi încep ziua. Alteori am suficientă energie ca să mă mișc, să gândesc, să lucrez și să mă simt din nou eu însămi”, a mărturisit cântăreața.

Nu a renunțat la muzică

În ciuda problemelor de sănătate, Carly Simon spune că muzica rămâne una dintre cele mai importante surse de echilibru din viața sa și că procesul creativ o ajută să treacă peste momentele dificile.

Carly Simon este una dintre cele mai apreciate cântărețe și compozitoare americane, cu o carieră de peste cinci decenii. De-a lungul timpului, a câștigat premii Grammy, Oscar și Globul de Aur, iar piesele sale au devenit clasice ale muzicii pop și rock.

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