Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla

Începând din 6 august 2026, telespectatorii vor putea urmări, de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV, serialul turcesc „Fata din vis” (Eșref Rüya). Producția îi aduce în prim-plan pe Çağatay Ulusoy și Demet Özdemir, doi dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori ai industriei de televiziune din Turcia.

„Fata din vis” va înlocui în grila PRO TV serialul „Leyla”, difuzat până acum în intervalul orar de după-amiază, program stabilit după eliminarea emisiunii „La Măruță” din grila postului, la începutul acestui an. În plus, fanii producției vor avea posibilitatea să urmărească fiecare episod în avans pe platforma VOYO, înainte ca acesta să fie difuzat la televizor.

Povestea din spatele poveștii „Fata din vis”

Povestea îl urmărește pe Eșref Tek, personaj interpretat de Çağatay Ulusoy, unul dintre liderii temutei organizații criminale „Orfanii”. Deși pare că are tot ce își poate dori – influență, avere și respect –, trecutul continuă să îl urmărească. De ani întregi, Eșref speră să o regăsească pe tânăra de care s-a îndrăgostit în adolescență, pe care a botezat-o „Rüya”, adică „Vis”.

În viața lui apare Nisan Akyol, interpretată de Demet Özdemir, o artistă aflată la început de drum, hotărâtă să își împlinească visul în muzică și să îi ofere surorii sale mai mici o viață mai bună. Un eveniment neașteptat o aduce însă față în față cu lumea crimei organizate, iar întâlnirea cu Eșref va schimba definitiv destinele amândurora.

Din distribuția serialului fac parte și actorii Necip Memili, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Görkem Sevindik, Macit Koper și Büşra Develi. Aceasta din urmă dă viață unei comisare hotărâte să destructureze organizația criminală din care face parte Eșref, declanșând o confruntare tensionată între lege și lumea interlopă.

Çağatay Ulusoy și Tolga Tekin, din nou pe micile ecrane din România

Noua producție îi readuce în atenția publicului român pe doi actori îndrăgiți din serialele turcești. În rolul lui Müslüm Çermik, unul dintre cei mai loiali colaboratori ai lui Eșref, apare Tolga Tekin, cunoscut telespectatorilor din România pentru prestația sa din serialul „Furtună pe Bosfor”.

De asemenea, Çağatay Ulusoy revine într-un nou proiect TV, după ce și-a câștigat un număr impresionant de fani datorită personajelor interpretate în serialele „Feriha” și „Yaman”, producții care s-au bucurat de un succes remarcabil și au fost printre cele mai urmărite titluri turcești difuzate în România.

Și Demet Özdemir este un nume bine cunoscut publicului din țara noastră. Actrița și-a consolidat popularitatea prin aparițiile din serialele „Camera 309”, „Prizoniera destinului” și „Între lume și mine”, devenind una dintre cele mai apreciate vedete ale televiziunii din Turcia. Alături de Çağatay Ulusoy, aceasta formează unul dintre cele mai așteptate cupluri de pe micul ecran.

Unul dintre cele mai apreciate aspecte ale serialului „Fata din vis” este faptul că îi reunește pentru prima dată pe ecran pe Çağatay Ulusoy și Demet Özdemir, două dintre cele mai mari vedete ale televiziunii din Turcia. Chimia dintre cei doi actori a stârnit încă de la început interesul publicului și a transformat producția într-una dintre cele mai așteptate lansări.

Serialul și-a făcut debutul în Turcia pe 19 martie 2025, fiind difuzat de Kanal D. Proiectul poartă semnătura Tims&B Productions, casa de producție responsabilă de mai multe seriale de succes care au cucerit atât publicul turc, cât și pe cel internațional.

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