Acasă » Știri » O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani

O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani

De: Elisa Tîrgovățu 27/07/2026 | 23:02
O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani
O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După mai bine de zece ani, un caz considerat soluționat a fost readus în atenția anchetatorilor, iar noile investigații au dus la o concluzie cutremurătoare. O femeie de afaceri din județul Ilfov a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, fiind găsită vinovată că a pus la cale asasinarea propriei mame.

După mai bine de 15 ani de la o crimă care a șocat comunitatea din Gruiu, județul Ilfov, anchetatorii au reușit să stabilească, potrivit instanței, cine s-ar afla în spatele faptei. Curtea de Apel București a decis condamnarea unei femei de afaceri în vârstă de 54 de ani la 22 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de instigare la violență în familie, în forma omorului calificat.

Conform concluziilor procurorilor, femeia și-ar fi pus la cale planul în contextul în care mama sa urma să fie audiată de procurorii DIICOT într-un dosar ce viza presupuse activități ilegale. Anchetatorii susțin că, pentru a împiedica depunerea declarațiilor, aceasta ar fi decis să ordone uciderea victimei.

Ce spun anchetatorii despre planul din spatele crimei

Din datele strânse în timpul anchetei reiese că femeia de afaceri ar fi încercat, într-o primă fază, să găsească o persoană dispusă să comită crima în schimbul unei sume de 10.000 de euro. Procurorii susțin însă că planul nu s-a concretizat, întrucât presupusul intermediar ar fi încasat banii și apoi ar fi dispărut fără să ducă la îndeplinire înțelegerea.

Ancheta arată că, ulterior, femeia s-ar fi orientat către persoane din anturajul familiei. După comiterea crimei, suspiciunile s-au îndreptat către soțul nepoatei victimei, acesta fiind condamnat, iar cazul a fost prezentat inițial drept o tâlhărie care a degenerat într-un omor.

Potrivit procurorilor, scena crimei ar fi fost modificată intenționat pentru a susține această variantă. Locuința victimei a fost răscolită, iar autorii ar fi plecat doar cu câteva bijuterii, încercând astfel să lase impresia că mobilul faptei a fost jaful.

Investigația a fost reluată după ce bărbatul condamnat în acest dosar a făcut noi dezvăluiri în perioada în care se afla în penitenciar. Informațiile oferite au determinat procurorii să reanalizeze probele și să refacă firul evenimentelor, ceea ce a dus la conturarea unei noi ipoteze privind persoanele implicate în comiterea crimei.

Noi pedepse după reluarea anchetei

Redeschiderea dosarului a dus la condamnarea și altor persoane considerate implicate în comiterea faptei. Astfel, instanța a stabilit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru nepoata victimei, în timp ce un apropiat al familiei a fost condamnat la 10 ani de detenție.

Procurorul de caz, Alexandru Anghel, a explicat că, în urma administrării probelor, anchetatorii au ajuns la concluzia că omorul nu a fost comis de o singură persoană, ci a fost rezultatul unei acțiuni la care au participat mai mulți indivizi. Potrivit acestuia, investigația a indicat că întreaga faptă ar fi fost pusă la cale la instigarea fiicei victimei.

„Ancheta a stabilit că pe lângă persoana condamnată inițial, la omor au participat alte două persoane, respectiv nepoata victimei care era și concubina celui condamnat inițial, precum și un apropiat al familiei. Iar omorul a fost săvârșit la instigarea fiice victimei”.

Potrivit informațiilor din motivarea instanței, citată de Știrile PRO TV, femeia de afaceri ar fi recurs la o nouă strategie pentru a evita ca presupusa implicare a altor persoane să fie făcută publică. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi oferit încă 12.000 de euro pentru ca principalul executant al crimei, aflat la acel moment în Penitenciarul Rahova, să nu vorbească despre rolul celorlalți implicați.

În urma acestor informații, autoritățile ar fi considerat necesară luarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea deținutului, astfel încât acesta să nu fie supus unor presiuni sau amenințări. Potrivit documentelor din dosar, declarațiile acestuia au avut un rol important în reluarea anchetei și în reconstruirea întregului fir al evenimentelor.

CITEȘTE ȘI: Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

O influenceriță a fost ucisă de fostul soțul după un trend pe Tiktok. Ce dezvăluire a făcut despre bărbat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Știri
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Știri
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum se lucrează pe șantierul A13 Sibiu - Făgăraș
Adevarul
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
Click.ro
Adela Popescu face zilnic 12.000 de pași, de 3 săptămâni. Ce îi arată acum cântarul
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Tags:
ULTIMA ORĂ
Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată ...
Carly Simon, mărturisire tulburătoare despre sănătatea sa. Artista spune că a fost diagnosticată cu Parkinson și cancer în același timp
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Schimbare în grila PRO TV. Cu ce va fi înlocuit serialul Leyla
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke ...
Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke Irvine? „Cine nu își dorește o familie?”
Alexandra Stoica, dezvăluiri despre telefonul pe care i l-a dat Toto Dumitrescu în miez de noapte: ...
Alexandra Stoica, dezvăluiri despre telefonul pe care i l-a dat Toto Dumitrescu în miez de noapte: ”Cred că e o mască”
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un ...
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un semnal de alarmă”
Vezi toate știrile