O femeie de afaceri din Ilfov, condamnată la 22 de ani de închisoare după ce și-a ucis mama. Crima a avut loc în urmă cu 15 ani

După mai bine de zece ani, un caz considerat soluționat a fost readus în atenția anchetatorilor, iar noile investigații au dus la o concluzie cutremurătoare. O femeie de afaceri din județul Ilfov a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, fiind găsită vinovată că a pus la cale asasinarea propriei mame.

După mai bine de 15 ani de la o crimă care a șocat comunitatea din Gruiu, județul Ilfov, anchetatorii au reușit să stabilească, potrivit instanței, cine s-ar afla în spatele faptei. Curtea de Apel București a decis condamnarea unei femei de afaceri în vârstă de 54 de ani la 22 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de instigare la violență în familie, în forma omorului calificat.

Conform concluziilor procurorilor, femeia și-ar fi pus la cale planul în contextul în care mama sa urma să fie audiată de procurorii DIICOT într-un dosar ce viza presupuse activități ilegale. Anchetatorii susțin că, pentru a împiedica depunerea declarațiilor, aceasta ar fi decis să ordone uciderea victimei.

Ce spun anchetatorii despre planul din spatele crimei

Din datele strânse în timpul anchetei reiese că femeia de afaceri ar fi încercat, într-o primă fază, să găsească o persoană dispusă să comită crima în schimbul unei sume de 10.000 de euro. Procurorii susțin însă că planul nu s-a concretizat, întrucât presupusul intermediar ar fi încasat banii și apoi ar fi dispărut fără să ducă la îndeplinire înțelegerea.

Ancheta arată că, ulterior, femeia s-ar fi orientat către persoane din anturajul familiei. După comiterea crimei, suspiciunile s-au îndreptat către soțul nepoatei victimei, acesta fiind condamnat, iar cazul a fost prezentat inițial drept o tâlhărie care a degenerat într-un omor.

Potrivit procurorilor, scena crimei ar fi fost modificată intenționat pentru a susține această variantă. Locuința victimei a fost răscolită, iar autorii ar fi plecat doar cu câteva bijuterii, încercând astfel să lase impresia că mobilul faptei a fost jaful.

Investigația a fost reluată după ce bărbatul condamnat în acest dosar a făcut noi dezvăluiri în perioada în care se afla în penitenciar. Informațiile oferite au determinat procurorii să reanalizeze probele și să refacă firul evenimentelor, ceea ce a dus la conturarea unei noi ipoteze privind persoanele implicate în comiterea crimei.

Noi pedepse după reluarea anchetei

Redeschiderea dosarului a dus la condamnarea și altor persoane considerate implicate în comiterea faptei. Astfel, instanța a stabilit o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru nepoata victimei, în timp ce un apropiat al familiei a fost condamnat la 10 ani de detenție.

Procurorul de caz, Alexandru Anghel, a explicat că, în urma administrării probelor, anchetatorii au ajuns la concluzia că omorul nu a fost comis de o singură persoană, ci a fost rezultatul unei acțiuni la care au participat mai mulți indivizi. Potrivit acestuia, investigația a indicat că întreaga faptă ar fi fost pusă la cale la instigarea fiicei victimei.

„Ancheta a stabilit că pe lângă persoana condamnată inițial, la omor au participat alte două persoane, respectiv nepoata victimei care era și concubina celui condamnat inițial, precum și un apropiat al familiei. Iar omorul a fost săvârșit la instigarea fiice victimei”.

Potrivit informațiilor din motivarea instanței, citată de Știrile PRO TV, femeia de afaceri ar fi recurs la o nouă strategie pentru a evita ca presupusa implicare a altor persoane să fie făcută publică. Anchetatorii susțin că aceasta ar fi oferit încă 12.000 de euro pentru ca principalul executant al crimei, aflat la acel moment în Penitenciarul Rahova, să nu vorbească despre rolul celorlalți implicați.

În urma acestor informații, autoritățile ar fi considerat necesară luarea unor măsuri suplimentare pentru protejarea deținutului, astfel încât acesta să nu fie supus unor presiuni sau amenințări. Potrivit documentelor din dosar, declarațiile acestuia au avut un rol important în reluarea anchetei și în reconstruirea întregului fir al evenimentelor.

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