Alexandra Stoica, dezvăluiri despre telefonul pe care i l-a dat Toto Dumitrescu în miez de noapte: ”Cred că e o mască”

Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, se află din nou în centrul atenției după apariția fostei sale iubite, Alexandra Stoica, în emisiunea lui Dan Capatos Show. Tânăra a făcut declarații despre momentele tensionate prin care ar fi trecut în relația cu actorul, iar povestea prezentată în platoul emisiunii a adus noi detalii despre scandalul care a zguduit imaginea fiului fostului internațional.

Alexandra Stoica a vorbit despre incidentul care a determinat-o să ia o decizie importantă și să depună plângere împotriva lui Toto Dumitrescu. Potrivit declarațiilor sale, inițial nu și-ar fi dorit să ajungă într-o astfel de situație, însă reacția familiei sale și impactul emoțional al celor întâmplate au făcut-o să își schimbe hotărârea.

„Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgândit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă. M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii tatălui meu… Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine”, a povestit Alexandra Stoica.

Fosta parteneră a lui Toto Dumitrescu a explicat că, la început, a încercat să treacă peste situație și să nu transforme totul într-un conflict public. Ulterior, după ce a conștientizat gravitatea momentului și efectele asupra celor apropiați, a ales să vorbească.

„El este inimioare – pufuleți”

Apariția Alexandrei Stoica la „Dan Capatos Show” a venit într-un moment în care numele lui Toto Dumitrescu era deja intens discutat în spațiul public. Fiul lui Ilie Dumitrescu a trecut printr-o perioadă controversată, marcată de probleme personale și juridice, iar declarațiile fostei iubite au adus o nouă perspectivă asupra situației.

În cadrul emisiunii, discuțiile s-au concentrat și asupra stării lui Toto Dumitrescu din perioada respectivă. Dan Capatos și avocatul Adrian Cuculis au analizat informațiile apărute și au discutat despre convorbirea telefonică dintre actor și fosta sa iubită.

Potrivit lui Dan Capatos, discuția dintre cei doi ar fi durat aproximativ o oră și ar fi atras atenția prin modul în care s-ar fi desfășurat conversația.

„Da, ne-am întâlnit. El este inimioare-pufuleți. Un om care intră în acel spital nu are cum să iasă așa. Cred ca e o mască. Pare că e prea bine”, a susținut Alexandra Stoica.

Întrebată de Dan Capatos despre mesajul pe care acesta i l-a transmis, fosta parteneră a mărturisit că Toto Dumitrescu s-ar fi gândit la trei persoane, iar una dintre ele ar fi fost chiar ea.

„A fost un monolog de-al lui. Nu am nicio relație. Îmi spunea că s-a gândit la 3 persoane și eu eram una dintre ele și și-a făcut un tatuaj cu inițiala A. A vorbit foarte frumos. De data asta când ne-am întâlnit l-am simțit că îi pare rău, dar nu o să-mi schimb decizia. A mai avut un episod cu această petrecere fantomă”, a mai adăugat tânăra.

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu a atras atenția publicului mai ales datorită faptului că acesta este fiul uneia dintre cele mai cunoscute figuri din fotbalul românesc. De-a lungul timpului, tânărul a încercat să își construiască propria carieră în actorie, fiind cunoscut pentru aparițiile sale în producții de televiziune și cinematografie.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

CITEȘTE ȘI: Toto Dumitrescu, la mâna judecătorilor! Ziua celor trei termene a adus o nouă răsturnare de situație! Dosarul care îi poate complica viața

Toto Dumitrescu și-a sunat fosta iubită, în miez de noapte. S-a întâmplat după ce Alexandra a depus plângere împotriva lui: ”I-a zis că a jucat teatru”