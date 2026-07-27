Acasă » Știri » Alexandra Stoica, dezvăluiri despre telefonul pe care i l-a dat Toto Dumitrescu în miez de noapte: ”Cred că e o mască”

Alexandra Stoica, dezvăluiri despre telefonul pe care i l-a dat Toto Dumitrescu în miez de noapte: ”Cred că e o mască”

De: Elisa Tîrgovățu 27/07/2026 | 22:08
Alexandra Stoica a spus adevărul despre Toto Dumitrescu. „Un om care intră în acel spital nu are cum să iasă așa. Cred că este o mască” / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Toto Dumitrescu, fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu, se află din nou în centrul atenției după apariția fostei sale iubite, Alexandra Stoica, în emisiunea lui Dan Capatos Show. Tânăra a făcut declarații despre momentele tensionate prin care ar fi trecut în relația cu actorul, iar povestea prezentată în platoul emisiunii a adus noi detalii despre scandalul care a zguduit imaginea fiului fostului internațional.

Alexandra Stoica a vorbit despre incidentul care a determinat-o să ia o decizie importantă și să depună plângere împotriva lui Toto Dumitrescu. Potrivit declarațiilor sale, inițial nu și-ar fi dorit să ajungă într-o astfel de situație, însă reacția familiei sale și impactul emoțional al celor întâmplate au făcut-o să își schimbe hotărârea.

„Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgândit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă.

M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii tatălui meu… Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine”, a povestit Alexandra Stoica.

Fosta parteneră a lui Toto Dumitrescu a explicat că, la început, a încercat să treacă peste situație și să nu transforme totul într-un conflict public. Ulterior, după ce a conștientizat gravitatea momentului și efectele asupra celor apropiați, a ales să vorbească.

Sursa foto: Social media

„El este inimioare – pufuleți”

Apariția Alexandrei Stoica la „Dan Capatos Show” a venit într-un moment în care numele lui Toto Dumitrescu era deja intens discutat în spațiul public. Fiul lui Ilie Dumitrescu a trecut printr-o perioadă controversată, marcată de probleme personale și juridice, iar declarațiile fostei iubite au adus o nouă perspectivă asupra situației.

În cadrul emisiunii, discuțiile s-au concentrat și asupra stării lui Toto Dumitrescu din perioada respectivă. Dan Capatos și avocatul Adrian Cuculis au analizat informațiile apărute și au discutat despre convorbirea telefonică dintre actor și fosta sa iubită.

Potrivit lui Dan Capatos, discuția dintre cei doi ar fi durat aproximativ o oră și ar fi atras atenția prin modul în care s-ar fi desfășurat conversația.

„Da, ne-am întâlnit. El este inimioare-pufuleți. Un om care intră în acel spital nu are cum să iasă așa. Cred ca e o mască. Pare că e prea bine”, a susținut Alexandra Stoica.

Întrebată de Dan Capatos despre mesajul pe care acesta i l-a transmis, fosta parteneră a mărturisit că Toto Dumitrescu s-ar fi gândit la trei persoane, iar una dintre ele ar fi fost chiar ea.

„A fost un monolog de-al lui. Nu am nicio relație. Îmi spunea că s-a gândit la 3 persoane și eu eram una dintre ele și și-a făcut un tatuaj cu inițiala A.

A vorbit foarte frumos. De data asta când ne-am întâlnit l-am simțit că îi pare rău, dar nu o să-mi schimb decizia. A mai avut un episod cu această petrecere fantomă”, a mai adăugat tânăra.

Scandalul în care este implicat Toto Dumitrescu a atras atenția publicului mai ales datorită faptului că acesta este fiul uneia dintre cele mai cunoscute figuri din fotbalul românesc. De-a lungul timpului, tânărul a încercat să își construiască propria carieră în actorie, fiind cunoscut pentru aparițiile sale în producții de televiziune și cinematografie.

VEZI EMISIUNEA INTEGRALĂ AICI:

CITEȘTE ȘI: Toto Dumitrescu, la mâna judecătorilor! Ziua celor trei termene a adus o nouă răsturnare de situație! Dosarul care îi poate complica viața

Toto Dumitrescu și-a sunat fosta iubită, în miez de noapte. S-a întâmplat după ce Alexandra a depus plângere împotriva lui: ”I-a zis că a jucat teatru”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Știri
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un semnal de alarmă”
Știri
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un semnal…
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum se lucrează pe șantierul A13 Sibiu - Făgăraș
Adevarul
Autostrada care va face uitată aglomerația de pe DN1 Sibiu - Brașov. Cum...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Click.ro
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Ce îşi doreşte România la Marea Neagră?
Tags:
ULTIMA ORĂ
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Valentina Savițka, șefa comunicațiilor din spionajul ucrainean, a murit după un atac rusesc cu rachete
Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke ...
Fostul soț al lui Britney Spears, Sam Asghari, pregătit de un nou capitol alături de iubita sa, Brooke Irvine? „Cine nu își dorește o familie?”
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un ...
Fosta soție a lui Florin Cernat, supusă la 29 de operații după Aquafilling: ”Vreau să trag un semnal de alarmă”
Tânărul care „s-a îngălbenit ca Bart Simpson”. Medicii spun că simptomul nu trebuie ignorat
Tânărul care „s-a îngălbenit ca Bart Simpson”. Medicii spun că simptomul nu trebuie ignorat
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul
Bogdan de la Ploiești, răsfățat ca un rege de Vanessa! A venit să-l ia de la salon cu Urusul
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu, după ce a ajuns în hotelul din Antalya: „La ora 07.00 dimineața ...
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu, după ce a ajuns în hotelul din Antalya: „La ora 07.00 dimineața simt o prezență lângă pat”
Vezi toate știrile