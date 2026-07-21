Toto Dumitrescu și-a sunat fosta iubită, în miez de noapte. S-a întâmplat după ce Alexandra a depus plângere împotriva lui: ”I-a zis că a jucat teatru”

Dan Capatos și Adrian Cuculis au discutat pe larg, în cadrul celei mai noi ediţii Dan Capatos Show, despre situația complicată a lui Toto Dumitrescu, iar numele Alexandrei Stoica, fosta iubită a actorului, a devenit un element central în toată povestea.

Dan Capatos a deschis subiectul, explicând totdoată că Toto nu mai este internat la clinica de psihiatrie unde fusese dus inițial. Acesta a precizat că această informație a apărut chiar dintr-o conversație pe care Alexandra Stoica a primit-o de la Toto în toiul nopții.

Internarea lui Toto Dumitrescu, pusă sub semnul întrebării

Adrian Cuculis a subliniat:

„Eu vreau să fac un fel de disclaimer. La un moment dat în viață, să poți să spui că «am nevoie să mă duc la Obregia» nu este ceva rău. Când simți că ești în marginea prăpastiei respective, du-te până acolo, pentru că sunt niște specialiști care te pot ajuta în sensul ăsta. Un tratament, dacă ai nevoie, și sănătate.”

Momentul central al discuției a fost convorbirea telefonică de o oră pe care Toto Dumitrescu i-a dat-o Alexandrei Stoica, fosta lui iubită. Dan Capatos a povestit:

„Eu vă spun că am ascultat-o. Ar trebui să mă credeți pe cuvânt. Știți că nu vă mint niciodată și spun mai mult adevăr decât ar trebui.”

Înregistrarea, spune el, este „extraordinar de spectaculoasă”, cu un discurs dezorganizat, salturi bruște între subiecte, momente în care Toto începe să cânte, să compună versuri, să facă rap, plus referințe politice, religioase și sexuale.

De asemenea, Dan Capatos a remarcat asemănări cu episoadele lui Mario Iorgulescu:

„Toto este un amestec de Mario, adică de patinaj artistic din punct de vedere al coerenței.”

Dan Capatos și Adrian Cuculis aduc probe noi

Convorbirea telefonică dintre Toto şi Alexandra ridică o întrebare majoră: cum a putut Toto să sune la ora 1 noaptea din Obregia? Iar Dan Capatos a punctat:

„Încă de miercuri este posibil ca Toto să nu mai fie acolo.”

În dialogul cu Alexandra Stoica, Toto îi spune:

„Ar trebui să mă consiliezi artistic. Te-am văzut la Capatos. Ai jucat un teatru extraordinar.”

Actorul face referire și la Ilie Dumitrescu, despre care afirmă că nu îl mai susține financiar și „că îl ține în sărăcie”. Dan Capatos a explicat că povestea zilei „nebune” ar fi pornit de la un telefon primit de Toto de la Ilie Dumitrescu, element care nu poate fi probat.

Finalul discuției rămâne deschis, cu o concluzie care ridică semne de întrebare:

„Eu presupun că telefonul lui Toto Dumitrescu nu era chiar la el, la Obregia. Nu știu, n-am idee.”, spune Adrian Cuculis.

Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI:



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