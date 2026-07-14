Acasă » Știri » Ce a durut-o cel mai tare pe Alexandra Stoica după scandalul cu Toto Dumitrescu. Nu bătaia a fost cel mai greu moment

Ce a durut-o cel mai tare pe Alexandra Stoica după scandalul cu Toto Dumitrescu. Nu bătaia a fost cel mai greu moment

De: Simona Vlad 15/07/2026 | 01:43
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandra Stoica a revenit în platoul Dan Capatos Show, unde a vorbit despre reacțiile apărute după prima sa intervenție televizată. Fosta iubită a lui Toto Dumitrescu ne-a spus că a devenit ținta unui val de ironii și atacuri. CANCAN.ro are toate detaliile!

După ce și-a spus public versiunea, Alexandra a spus că a primit numeroase comentarii răutăcioase. Ea povestește că internauții au ales să o ironizeze inclusiv pentru tunsoarea sa. Vezi emisiunea integrală aici!

„Au spus că cel care ar trebui arestat ar trebui să fie frizerul. Adică ei nu s-au putut lega decât de freza pe care o am. Ceea ce mi s-a părut și mie foarte amuzant. Au întrebat cine este băiatul pe care l-ați chemat, frizerul, sau dacă este perucă. Nu știu, era o bătaie de joc la adresa mea.”

Alexandra Stoica spune că de această dată a decis să reacționeze diferit. Tânăra mărturisește că atacurile din online au afectat-o, iar familia ei a suferit din cauza comentariilor apărute după emisiune.

„Am venit cu o altă atitudine, pentru că nu mai suport să fiu călcată în picioare, cum am fost data trecută, lăsând mesajele de genul să mă afecteze. Am stat, am plâns. Părinții mei au fost afectați de ce a apărut în online.”

Fosta parteneră a lui Toto Dumitrescu spune că a fost acuzată inclusiv că ar fi consumat droguri înainte să apară în emisiune.

„Acuzațiile erau că eu sunt la fel de drogată ca și el, că am apărut la voi în platou într-o stare derizorie. Aș vrea să-i întreb pe această cale: cum credeți dumneavoastră că ar lăsa cineva o persoană să apară într-o stare în care nu este lucidă, nu vorbește coerent și nu se ține pe picioare? Altfel cred că mă clătinam cu scaunul. Pe mine cel mai tare m-a afectat, din toată povestea asta, nu bătaia în sine. Subconștientul nostru are capacitatea de a uita anumite lucruri. Pe mine cel mai mult m-a durut încarcerarea lui, cum l-au luat. Și acum îl aud strigând: «Alexandra!». Nu a fost un moment ușor atunci când era pe jos și când l-au încătușat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Femeia pe care Toto Dumitrescu a rănit-o în accident nu se lasă! Ce i-a pregătit pe 24 iulie, în instanță

Lucian Viziru, în lacrimi la Dan Capatos Show. Actorul, afectat din cauza lui Toto Dumitrescu: ”Când l-am văzut în imaginile acelea, m-a îngrozit”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende vechi de peste 2.000 de ani
Știri
Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende vechi de peste 2.000 de…
Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit sexul primului lor copil. Supermodelul însărcinată a vorbit și despre dificultățile sarcinii
Știri
Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit sexul primului lor copil. Supermodelul însărcinată a vorbit și despre dificultățile…
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța:...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
Click.ro
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Ce s-a găsit pentru prima dată în spațiul interstelar?
Descopera.ro
Ce s-a găsit pentru prima dată în spațiul interstelar?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în avion, du-te la Kiev
Gandul.ro
Cristian Diaconescu, revoltat de reacția lui Miruță în cazul dronei de la Constanța: Suie-te în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende ...
Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende vechi de peste 2.000 de ani
Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit sexul primului lor copil. Supermodelul însărcinată ...
Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit sexul primului lor copil. Supermodelul însărcinată a vorbit și despre dificultățile sarcinii
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Obiceiul la care Codruța Filip nu renunță nici în concediu: „Vacanță, dar totuși”
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape ...
Tinder Swindler, varianta românească! O româncă a păcălit un bărbat din Austria să îi dea aproape 800.000 de euro
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina ...
A murit Iuliana Băican Chelu. Interpreta de muzică populară și omul din culisele Teatrului Regina Maria avea 69 de ani
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Cum îți protejezi electrocasnicele în timpul furtunilor. Regula recomandată de electricieni
Vezi toate știrile