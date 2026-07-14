Ce a durut-o cel mai tare pe Alexandra Stoica după scandalul cu Toto Dumitrescu. Nu bătaia a fost cel mai greu moment

Alexandra Stoica a revenit în platoul Dan Capatos Show, unde a vorbit despre reacțiile apărute după prima sa intervenție televizată. Fosta iubită a lui Toto Dumitrescu ne-a spus că a devenit ținta unui val de ironii și atacuri. CANCAN.ro are toate detaliile!

După ce și-a spus public versiunea, Alexandra a spus că a primit numeroase comentarii răutăcioase. Ea povestește că internauții au ales să o ironizeze inclusiv pentru tunsoarea sa. Vezi emisiunea integrală aici!

„Au spus că cel care ar trebui arestat ar trebui să fie frizerul. Adică ei nu s-au putut lega decât de freza pe care o am. Ceea ce mi s-a părut și mie foarte amuzant. Au întrebat cine este băiatul pe care l-ați chemat, frizerul, sau dacă este perucă. Nu știu, era o bătaie de joc la adresa mea.”

Alexandra Stoica spune că de această dată a decis să reacționeze diferit. Tânăra mărturisește că atacurile din online au afectat-o, iar familia ei a suferit din cauza comentariilor apărute după emisiune.

„Am venit cu o altă atitudine, pentru că nu mai suport să fiu călcată în picioare, cum am fost data trecută, lăsând mesajele de genul să mă afecteze. Am stat, am plâns. Părinții mei au fost afectați de ce a apărut în online.”

Fosta parteneră a lui Toto Dumitrescu spune că a fost acuzată inclusiv că ar fi consumat droguri înainte să apară în emisiune.

„Acuzațiile erau că eu sunt la fel de drogată ca și el, că am apărut la voi în platou într-o stare derizorie. Aș vrea să-i întreb pe această cale: cum credeți dumneavoastră că ar lăsa cineva o persoană să apară într-o stare în care nu este lucidă, nu vorbește coerent și nu se ține pe picioare? Altfel cred că mă clătinam cu scaunul. Pe mine cel mai tare m-a afectat, din toată povestea asta, nu bătaia în sine. Subconștientul nostru are capacitatea de a uita anumite lucruri. Pe mine cel mai mult m-a durut încarcerarea lui, cum l-au luat. Și acum îl aud strigând: «Alexandra!». Nu a fost un moment ușor atunci când era pe jos și când l-au încătușat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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